He provat aquest aparell de Lidl i m’ha canviat l’estiu: és útil i baratíssim

A Lidl he trobat un producte que no crida l'atenció a primera vista, però que marca la diferència a l'estiu. L'he provat a casa durant dies de calor i la seva utilitat m'ha sorprès de debò. Lidl sol tenir aquestes joies ocultes que només entens quan les proves tu mateix.

No és una novetat ni un llançament, però Lidl el manté en catàleg perquè funciona i compleix el seu paper sense prometre coses impossibles. Hi ha productes a Lidl que semblen senzills i acaben essent imprescindibles. Després de provar-lo, no entenc com he estat tants estius sense una cosa així.

Disseny compacte, silenciós i amb prestacions d'alta qualitat

El ventilador de sobretaula de Lidl m'ha acompanyat durant diverses jornades de calor intensa. Des del primer encès, el seu disseny sense aspes em va semblar una opció còmoda, segura i fàcil d'utilitzar. L'he provat en diferents estances de casa i sempre ha complert, distribuint l'aire de manera agradable.

Aquest ventilador té una carcassa mat en negre o blanc que encaixa bé en qualsevol estança. És petit, lleuger i els seus peus antilliscants el mantenen ferm fins i tot en superfícies una mica inestables. A més, compta amb una pantalla LED molt útil per veure el nivell de velocitat i el temporitzador.

Ve amb quatre botons: encès/apagat, velocitat, temporitzador i oscil·lació, tot molt intuïtiu. També inclou un comandament a distància, una cosa que vaig agrair quan estava treballant i no volia aixecar-me. La sensació és que Lidl ha cuidat aquests detalls, fent-lo senzill però sense renunciar a funcions importants.

He notat que el flux d'aire és constant i suau, sense ràfegues molestes ni interrupcions. El funcionament és sorprenentment silenciós, fins i tot a velocitats mitjanes i altes. És ideal per treballar, llegir o fins i tot dormir sense que el ventilador et molesti amb sorolls innecessaris.

Lidl competeix fort amb aquest ventilador de sobretaula sense aspes

La combinació de disseny, comoditat i preu és on Lidl torna a encertar amb aquest ventilador. Els deu nivells de velocitat permeten ajustar la intensitat de l'aire a cada moment del dia. A més, el temporitzador és perfecte per dormir tranquil sense preocupar-te d'apagar-lo.

L'he col·locat en escriptoris i prestatgeries i sempre ha donat bon resultat. Les seves dimensions són perfectes per a espais petits on altres ventiladors serien un destorb. A més, la neteja és molt senzilla en no tenir aspes ni reixetes que acumulin pols.

Després de provar-lo diversos dies, considero que per 44,99 euros és difícil trobar una cosa tan funcional. No és un ventilador per a grans estances, però per a taules, racons de lectura o tauletes de nit és ideal. La seva mida compacta el fa fàcil de moure d'una habitació a una altra segons ho necessitis.

El comandament a distància, tot i que senzill, m'ha semblat un gran afegit per al seu rang de preu. L'he pogut controlar des del sofà sense haver-me d'aixecar cada vegada que volia canviar la velocitat. Tot i que no és un producte de gamma alta, Lidl ha sabut donar-li un toc de practicitat i eficiència.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis