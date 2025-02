Lidl posa contra les cordes a MediaMarkt amb l'aparell de l'any: èxit total

A la cuina, comptar amb eines versàtils fa que tot sigui més fàcil. Estalviar temps sense perdre qualitat en les preparacions és clau per a aquells que busquen eficiència. Cada cop més llars opten per dispositius multifunció que simplifiquen les tasques diàries i permeten explorar noves receptes sense esforç.

Un aliat imprescindible a la cuina

Lidl ha llançat un processador d'aliments que promet revolucionar la manera com es preparen els ingredients. Amb una potència de 800 W i dos nivells de velocitat, permet realitzar diferents tipus de talls i mescles amb precisió. Les seves fulles d'acer inoxidable garanteixen resultats òptims en cada ús.

El disseny d'aquest processador facilita el seu ús i emmagatzematge. El seu recipient de 2,3 litres permet manejar grans quantitats d'aliments sense dificultat. A més, la seva tapa amb sistema d'ompliment i empenyedor brinda més seguretat i comoditat al processar els ingredients.

Un dels seus grans atractius és la versatilitat multiplicant les opcions a la cuina. Inclou discos reversibles per llescar i ratllar en diferents gruixos. També incorpora un mesclador de plàstic d'1 litre, ideal per preparar batuts, salses i picar gel.

El seu disseny compacte i lleuger el fa ideal per a qualsevol cuina. Amb unes dimensions de 37,5 x 22 x 26 cm i un pes de 3,46 kg, es pot emmagatzemar fàcilment sense ocupar massa espai. Gràcies a la seva estructura resistent, garanteix una llarga durabilitat.

Més funcions per menys preu

Aquest processador d'aliments destaca per la seva excel·lent relació qualitat-preu. Lidl l'ofereix a un preu rebaixat de 39,99 euros, una opció accessible davant d'altres models similars al mercat. Malgrat el seu cost competitiu, manté prestacions pròpies d'electrodomèstics de gamma superior.

La facilitat de neteja és un altre dels seus punts forts. Els seus components són desmuntables i aptes per a rentavaixelles, cosa que simplifica el seu manteniment. Gràcies a aquest detall, el processador d'aliments es converteix en una opció pràctica per al dia a dia.

Els seus accessoris amplien les possibilitats a la cuina. Inclou una espàtula amb vores dentades, una pinça per manipular els ingredients i un ganivet especialitzat per a carns. A més, compta amb un pinzell per marinar i un raspall de neteja amb truges metàl·liques.

Per garantir la seguretat, les seves empunyadures estan dissenyades per evitar el sobreescalfament. No s'han d'exposar a la calor ni deixar-se sobre la superfície de la barbacoa, assegurant un ús prolongat i sense riscos. Lidl ofereix aquest dispositiu com una solució efectiva per a aquells que busquen rapidesa i eficiència a la cuina.

Preus i ofertes actualitzats el dia 25/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis