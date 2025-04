Amazon segueix els passos d'Elon Musk i confirma una bomba als Estats Units

Amazon ha fet un pas sorprenent en presentar una oferta per adquirir les operacions de TikTok als Estats Units. Aquesta jugada arriba just abans de la data límit imposada pel govern dels Estats Units, que exigeix que ByteDance vengui les operacions de TikTok al país. No obstant això, la proposta d'Amazon encara no ha estat presa seriosament per l'administració del president Donald Trump.

Amazon i la seva proposta per a TikTok

L'oferta d'Amazon va ser enviada a la Casa Blanca en un intent d'adquirir les operacions de TikTok abans del 5 d'abril, que és la data límit establerta. L'informe del New York Times assenyala que l'administració no considera la proposta d'Amazon com una opció viable. Alguns analistes pensen que la jugada d'Amazon té més a veure amb atreure atenció que amb una adquisició real.

Les operacions de TikTok als Estats Units estan valorades entre 40 i 50 mil milions de dòlars, una xifra impressionant fins i tot per a Amazon. Aquest alt valor ressalta la importància de TikTok en el mercat digital i el seu atractiu per als gegants tecnològics.

La intervenció xinesa i les seves complicacions

Un obstacle important en la venda de TikTok és la intervenció del govern xinès: Pekín té una influència significativa sobre ByteDance, cosa que complica el procés de venda. Encara que ByteDance assegura que aquesta influència només s'aplica a la seva filial xinesa, les regulacions d'exportació de la Xina prohibeixen específicament la venda d'algoritmes clau a l'estranger. Això representa un desafiament important per a qualsevol comprador interessat.

L'algoritme de TikTok, que és essencial per al seu èxit, està al centre de la disputa. Qualsevol acord de venda de la plataforma necessitaria l'aprovació del govern xinès, cosa que afegeix complexitat al procés.

El paper del govern dels Estats Units i la competència per TikTok

El govern de Donald Trump va fixar el 5 d'abril com a data límit per a la venda de TikTok als Estats Units. No obstant això, ha obert la possibilitat d'extendre aquest termini si ho considera necessari. La venda de TikTok s'ha accelerat a causa de preocupacions de seguretat nacional.

El govern dels Estats Units tem que el Partit Comunista Xinès pugui accedir a dades sensibles dels usuaris de la plataforma. Diverses companyies, com Oracle i Blackstone, han mostrat interès en adquirir les operacions de TikTok, encara que encara no està clar si ByteDance i el govern xinès acceptaran alguna d'aquestes ofertes.