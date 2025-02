Amazon i Costco llancen un comunicat urgent als Estats Units després del que ha succeït

Amazon i Costco han emès un comunicat urgent per alertar els seus clients sobre la retirada massiva de neveres Igloo Flip & Tow. Concretament la de 90 quarts de galó als Estats Units, Mèxic i Canadà. El producte ha estat distribuït en múltiples botigues des de 2019. Ara, ha estat retirat del mercat a causa d'un greu defecte en el mànec, que ha causat lesions severes a diversos usuaris.

La Comissió de Seguretat de Productes del Consumidor dels EUA (CPSC) va anunciar que el disseny de l'ansa d'aquestes neveres pot atrapar els dits dels consumidors contra el cos del producte, provocant amputacions, fractures i ferides greus. Fins al moment, s'han registrat 12 casos de lesions als Estats Units, encara que no hi ha informes d'incidents al Canadà o Mèxic.

Costco i Amazon responen a la retirada massiva

Aquests productes es van vendre àmpliament en plataformes d'Amazon i botigues físiques de Costco. Ambdues companyies han pres mesures per advertir els clients sobre el risc i proporcionar informació sobre com procedir.

Amazon ha actualitzat la seva plataforma per identificar els clients que van comprar aquest model de nevera i notificar-los sobre la retirada. També ha proporcionat enllaços directes per gestionar la sol·licitud d'un mànec de reemplaçament gratuït a través d'Igloo.

Costco, per la seva banda, ha implementat un sistema d'alerta a les seves botigues físiques i a la seva pàgina web. L'empresa ha contactat directament els compradors per recomanar-los que deixin d'utilitzar les neveres immediatament i tramitin la solució amb el fabricant. A més, està oferint assistència als seus centres d'atenció al client per a aquells que tinguin dubtes sobre el procediment.

Més d'un milió de neveres retirades en tres països

Aquesta retirada afecta aproximadament 1,06 milions de neveres als Estats Units, 47.000 al Canadà i 23.000 a Mèxic. Aquests productes van ser comercialitzats a Amazon, Costco, Target, Dick’s Sporting Goods i altres botigues entre gener de 2019 i gener de 2025.

Les neveres retirades estan disponibles en diversos colors i porten la marca "IGLOO" impresa al costat. Entre els models afectats hi ha els comercialitzats sota els noms Latitude i Maxcold, amb preus que oscil·laven entre 80 i 140 dòlars.

Com saber si la teva nevera és part de la retirada

Els consumidors que van comprar aquest model de nevera han de revisar la data de fabricació, que es troba impresa a la part inferior del producte. Només les unitats fabricades abans de gener de 2024 estan incloses en la retirada.

En cas de posseir una nevera afectada, Igloo recomana deixar d'utilitzar-la immediatament i sol·licitar un mànec de reemplaçament gratuït.

Procés per sol·licitar un mànec de reemplaçament

Els clients d'Amazon i Costco que van adquirir una d'aquestes neveres poden sol·licitar la peça de reemplaçament a través dels següents canals:

Telèfon: 888-943-5182

Correu electrònic: igloo90qt@sedgwick.com

Registre en línia: Disponible al lloc web oficial d'Igloo

Amazon i Costco han assegurat que brindaran suport als clients en la gestió d'aquest procés i han reafirmat el seu compromís amb la venda de productes segurs i de qualitat.

Igloo promet millorar la seguretat dels seus productes

En un comunicat oficial, Igloo va explicar: “Amb la seguretat del consumidor com la nostra màxima prioritat, estem proporcionant mànecs de reemplaçament gratuïts. A través de proves rigoroses i passos proactius, estem millorant constantment els nostres productes per complir amb els més alts estàndards de seguretat”.

Per a més informació, les autoritats recomanen visitar els llocs web de la Comissió de Seguretat de Productes del Consumidor dels EUA (CPSC), Health Canada o el portal global de retirades de l'OCDE.