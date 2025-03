Aquests són els 3 objectes que mai pots portar a l'equipatge de mà si vas als EUA

Viatjar als Estats Units implica estar al corrent de les seves estrictes normatives de seguretat, especialment quan es tracta del que pots i no pots portar al teu equipatge de mà. Les regulacions als aeroports nord-americans són força clares, però, així i tot, molts viatgers es troben amb sorpreses durant els controls de seguretat. A més dels objectes comuns que s'han de deixar fora de la cabina, alguns dispositius electrònics tenen restriccions específiques que has de conèixer per evitar inconvenients a bord.

Alguns d'aquests articles, encara que siguin d'ús comú, representen un risc per a la seguretat durant el vol. Les autoritats de l'Administració de Seguretat en el Transport (TSA) són molt rigoroses a l'hora d'examinar aquests elements.

Dispositius amb risc d'incendi i amb components metàl·lics

Una de les principals preocupacions de les autoritats de seguretat aèria és evitar riscos d'incendi a bord. Per aquesta raó, certs dispositius electrònics estan prohibits a l'equipatge de mà a causa de les seves bateries o components. Les càmeres amb bateries extraïbles, per exemple, han de tenir les bateries ben assegurades, ja que si no estan correctament instal·lades, podrien representar un risc.

A més, els encenedors elèctrics també estan completament prohibits. Aquests dispositius, encara que són petits i útils, tenen el potencial d'activar-se accidentalment durant el vol, cosa que representa un greu risc d'incendi. La TSA prohibeix el seu transport a l'equipatge de mà precisament per aquest motiu.

Altres dispositius que estan prohibits són aquells amb components metàl·lics grans, com certs models de telèfons o dispositius electrònics voluminosos. Aquest tipus d'objectes poden interferir amb els sistemes de seguretat de l'avió, cosa que representa una amenaça potencial per a la seguretat del vol. Per exemple, el Samsung Galaxy Note 7 va ser específicament prohibit a causa de la seva bateria defectuosa, que podia generar un incendi.

Eines elèctriques i dispositius de mobilitat

Les eines elèctriques també tenen restriccions clares. Qualsevol mena d'eina elèctrica, com trepants, serres o tornavisos elèctrics, han de ser transportats a l'equipatge facturat, no al de mà. Això es deu al fet que aquestes eines poden ser perilloses, sobretot si no estan correctament assegurades.

Quant als dispositius de mobilitat, com scooters i cadires de rodes elèctriques, és fonamental que siguin aprovats per la línia aèria abans del vol. Encara que no estan completament prohibits, han de complir amb requisits específics de seguretat i les línies aèries poden exigir documentació.

Si planeges viatjar als Estats Units, és crucial que revisis les restriccions de la TSA sobre què pots portar al teu equipatge de mà. Encara que les normatives poden semblar estrictes, estan dissenyades per garantir la seguretat de tots els passatgers a bord. Assegura't de no portar cap dels dispositius esmentats per evitar problemes durant el teu viatge.