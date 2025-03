Aldi colpeja Walmart i Costco: Es confirmen els rumors als Estats Units

En el competitiu mercat dels supermercats als Estats Units, la batalla per oferir els millors preus no dona treva. Encara que Walmart i Costco continuen liderant en volum i presència, hi ha una cadena que ha aconseguit l'impensable: posicionar-se com la més barata.

Aldi, el supermercat alemany que domina l'estalvi als Estats Units

Aldi, d'origen alemany, ha deixat de ser una opció secundària. Avui és un rival fort, capaç de competir cara a cara amb els gegants del sector. La raó del seu èxit? Els seus preus: els consumidors americans aconsegueixen estalviar fins a un 36% en la seva compra mitjana.

Un recent estudi de Bravo Deal, plataforma especialitzada en estalvi, va determinar que Aldi té actualment els preus més baixos del país. Supera noms com Walmart, Costco, Trader Joe’s i Albertsons.

La clau: eficiència al màxim nivell

Aldi ha construït la seva estratègia sobre diversos pilars. Primer, el seu inventari: en lloc d'abastar milers de referències, seleccionen el just, cosa que redueix costos i millora l'eficiència. Segon, les marques pròpies: la majoria dels productes als seus prestatges són de la seva pròpia línia.

Això permet eliminar intermediaris i redueix despeses logístiques. Tercer, el format de botiga: les sucursals d'Aldi són més petites que les dels seus competidors. Amb menys espai, l'estalvi en lloguer, manteniment i personal es nota en cada producte.

Una expansió rècord en territori nord-americà

Amb aquest model, Aldi no només es manté, sinó que creix. Durant aquest any, obrirà 225 noves botigues als Estats Units. És la seva major expansió en un sol any des que va arribar al país fa més de quatre dècades.

A més, es va confirmar un acord per a la conversió de 170 botigues de les cadenes Winn-Dixie i Harveys Supermarket en nous locals d'Aldi. Aquestes obertures se centraran al sud-est del país, encara que també s'expandiran a l'oest, amb noves ubicacions a Califòrnia, Arizona i Nevada.

Un gegant en creixement

Actualment, Aldi té 2.400 botigues repartides en 38 estats dels Estats Units. Amb aquestes noves obertures, la cadena alemanya consolida la seva posició com un dels competidors més sòlids del país. El seu model eficient, de preus baixos i ràpid creixement el col·loquen en una posició privilegiada.

Mentre Walmart i Costco continuen dominant en volum, Aldi guanya terreny gràcies a un enfocament que posa l'estalvi del client com a prioritat. Per a aquells que busquen una compra intel·ligent, Aldi ja no és una alternativa: és la primera opció.