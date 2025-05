Adeu La Maquinista: el centre comercial de Barcelona que tothom trepitjarà al juny

Encara que molts continuen considerant La Maquinista com el rei del shopping barceloní, el seu regnat podria trontollar aquest estiu. Al bell mig de la ciutat, un altre centre comercial prepara una proposta que promet desviar les mirades i els plans de moltes famílies. El que fins ara era rutina per a alguns, es transformarà en un pla imprescindible per a altres.

A partir del pròxim 5 de juny, el centre comercial Arenas de Barcelona oferirà una experiència juràssica mai vista abans a la ciutat. Es tracta de “Jurassic Days”, un esdeveniment familiar que portarà a la vida els dinosaures més imponents en una recreació hiperrealista. Durant dos caps de setmana, la plaça central del centre comercial es convertirà en un escenari prehistòric per sorprendre tant petits com grans.

Una invasió juràssica en plena plaça d'Espanya

Amb un enfocament visual impactant i un nivell de detall que frega el cinematogràfic, “Jurassic Days” transformarà el centre comercial Arenas de Barcelona en un parc juràssic a escala urbana. L'experiència estarà disponible només els dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14 de juny, i comptarà amb figures de mida real que es mouran i interactuaran amb els visitants.

Entre els protagonistes es troba un Velociraptor de quatre metres que recorrerà la plaça juntament amb la seva cria. A aquest el seguirà un espectacular Triceratops de més de sis metres de llarg. Encara que el moment més esperat serà el Tyrannosaurus Rex, el rei de l'esdeveniment, amb els seus més de set metres d'alçada i un rugit que posarà els pèls de punta.

L'ambient estarà acompanyat per efectes sonors inspirats en pel·lícules icòniques del gènere, submergint el públic en una experiència sensorial completa. Al final del recorregut, tots els assistents podran acostar-se a les criatures i fotografiar-se amb elles en un photocall especialment dissenyat per a l'ocasió.

Arenas es posiciona com a destinació familiar

Amb aquesta iniciativa, el centre comercial no només aposta per l'entreteniment, sinó que també es consolida com un punt de referència per a plans familiars i culturals a la ciutat. “Jurassic Days” no és només una atracció, sinó una mostra del compromís de l'espai amb la innovació i l'oci educatiu.

Des de la seva obertura el 2011, Arenas de Barcelona ha sabut reinventar-se. El centre compta amb més de 31.000 metres quadrats, botigues emblemàtiques, restaurants, cinemes i un mirador panoràmic, ara suma a la seva oferta una experiència que atraurà milers de visitants. Tot això, sota la gestió de MERLIN Properties, la immobiliària comercial més gran del país.

Així, mentre La Maquinista continua sent una de les destinacions més populars, Arenas de Barcelona demostra que també pot liderar l'entreteniment urbà. Aquest juny, Barcelona tindrà un nou epicentre per gaudir, aprendre i deixar-se sorprendre per gegants del passat.