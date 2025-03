Les 5 ciutats als Estats Units amb el cost de vida més baix i qualitat de vida

El cost de vida als Estats Units varia depenent de l'estat i la ciutat. Mentre algunes àrees metropolitanes són inassequibles, altres ofereixen habitatges i serveis a preus molt més accessibles.

Existeix una anàlisi de Kiplinger que està basat en dades del Consell per a la Recerca Econòmica i Comunitària (C2ER). Es va fer el 2022 i existeixen diverses ciutats on el cost de vida és significativament menor a la mitjana nacional. Aquestes àrees tenen almenys 50,000 habitants i destaquen per la seva assequibilitat en habitatge, transport i alimentació.

Les 5 ciutats més barates per viure als Estats Units

1. Topeka, Kansas

Topeka és una opció atractiva per a aquells que busquen preus baixos sense sortir d'un entorn urbà. El cost de vida és 19.4% menor que la mitjana als Estats Units i el preu mitjà de l'habitatge ronda els $154,800.

A més, els residents paguen menys en transport, serveis bàsics i aliments en comparació amb altres ciutats del país. El seu ambient suburbà, amb cases unifamiliars i parcs, la fa una alternativa ideal per a famílies.

2. Kalamazoo, Michigan

A Kalamazoo, el cost de vida és 20.7% més baix que la mitjana nacional. Encara que els habitatges tenen un preu mitjà de $208,300, continua sent una opció assequible dins de l'estat.

Un dels seus principals atractius és que està considerada com una de les millors ciutats per jubilar-se. Els seus costos accessibles i la qualitat de vida que ofereix han convertit aquesta ciutat en una destinació popular.

3. Decatur, Illinois

Decatur és una altra de les ciutats més assequibles, amb un cost de vida 22% menor que la mitjana als Estats Units. El preu de l'habitatge és de $110,800, una de les xifres més baixes del país.

Aquí, el transport, l'atenció mèdica i els serveis públics són notablement més barats que en altres parts d'Illinois. Això compensa les taxes d'impostos estatals, que solen ser elevades.

4. McAllen, Texas

McAllen es troba al sud de Texas i destaca pel seu baix cost de vida, 21.8% menor que la mitjana nord-americana. El preu mitjà de l'habitatge és $107,500, el que representa un 45% menys que la mitjana nacional.

Altres despeses també són més baixes en aquesta ciutat. L'atenció mèdica costa 19% menys que en altres parts del país, mentre que els aliments són 16% més barats que la mitjana als Estats Units.

5. Harlingen, Texas

Harlingen és la ciutat més barata per viure als Estats Units, segons les dades de 2022. El seu cost de vida és 24.4% inferior a la mitjana nacional i el preu mitjà de l'habitatge és de $103,500.

El lloguer també és considerablement més baix. Un apartament en aquesta ciutat costa de mitjana $790 al mes, mentre que la tarifa nacional ronda els $1,427. No obstant això, les factures de serveis públics poden ser 5.3% més altes que en altres ciutats.

Consideracions abans de mudar-se

Encara que aquestes ciutats ofereixen costos baixos, també tenen alguns inconvenients. En algunes d'elles, l'atur és alt, els salaris són baixos o hi ha una gran part de la població vivint per sota del llindar de pobresa.

No obstant això, per a aquells que busquen estabilitat financera i un menor cost de vida, aquestes cinc ciutats poden ser una gran alternativa per establir-se als Estats Units.