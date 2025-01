Sis volcans d'Espanya que les autoritats vigilen de prop (i un és a Catalunya)

Espanya, encara que no és mundialment coneguda per la seva activitat volcànica, alberga diversos volcans que mereixen atenció. Després de l'erupció del volcà Tajogaite a La Palma el 2021, la vigilància sobre aquests gegants naturals s'ha intensificat. A continuació, presentem sis volcans en territori espanyol que els experts consideren rellevants:

1. Teide (Tenerife, Illes Canàries)

Amb 3.718 metres d'altura, el Teide no només és el pic més alt d'Espanya, sinó també el tercer volcà més gran del món des de la seva base. Aquest gegant domina Tenerife i és un volcà actiu. La seva última erupció va tenir lloc el 1909, però no per això deixa de ser una preocupació. Els científics monitoren la seva activitat constantment, ja que fins i tot petits canvis en el seu interior podrien ser indicis d'un possible despertar.

2. Timanfaya (Lanzarote, Illes Canàries)

A Lanzarote, el Parc Nacional de Timanfaya és un recordatori del poder volcànic. Aquest paisatge únic es va formar per les erupcions massives que van sacsejar l'illa entre 1730 i 1736. L'última erupció del sistema volcànic de Timanfaya va ocórrer el 1824, però sota la superfície encara hi ha activitat geotèrmica, amb temperatures extremadament altes a pocs metres de profunditat. Això fa que la vigilància sigui clau.

3. Cumbre Vieja (La Palma, Illes Canàries)

El sistema volcànic de Cumbre Vieja és famós per l'erupció del Tajogaite el 2021. Durant gairebé tres mesos, aquest volcà va destruir habitatges, cultius i camins, afectant milers de persones. Encara que ara està inactiu, els experts continuen estudiant-lo, ja que aquesta zona és una de les més actives de l'arxipèlag. És un clar recordatori que els volcans a Espanya no són només història, sinó una realitat actual.

4. Illa d'El Hierro (Illes Canàries)

El Hierro, l'illa més jove de Canàries, és també una de les més actives en termes volcànics. El 2011, una erupció submarina a prop de La Restinga va generar un nou volcà sota l'aigua. Encara que no va causar danys significatius, aquest episodi va demostrar que l'activitat volcànica a l'illa continua latent. Els especialistes observen contínuament els seus moviments sísmics, que sovint precedeixen l'activitat volcànica.

5. Croscat (La Garrotxa, Girona)

El volcà Croscat, a la comarca de La Garrotxa, Catalunya, és el volcà més jove de la península ibèrica, amb la seva última erupció fa aproximadament 11.500 anys. Encara que la seva activitat és considerada gairebé extinta, la seva estructura ben conservada ofereix valuosa informació geològica i és un recordatori de l'activitat volcànica a la península.

6. Camp de Calatrava (Ciudad Real, Castella-la Manxa)

Aquesta regió alberga nombrosos volcans extints que van estar actius fa milions d'anys. Encara que no s'espera activitat eruptiva, l'àrea és d'interès per a estudis geològics i sismològics, ja que moviments tectònics podrien generar fenòmens relacionats.

La vigilància d'aquests volcans és essencial per a la seguretat i el coneixement científic. Les autoritats i els científics mantenen sistemes de monitoratge per detectar qualsevol canvi en la seva activitat, garantint una resposta ràpida davant possibles esdeveniments naturals.