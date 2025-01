La DGT comunica 4 restriccions si tens més de 65 anys i carnet de conduir

A partir dels 65 anys, els conductors a Espanya han de renovar el seu carnet de conduir amb més freqüència. Es passa dels habituals deu anys de vigència a un període de cinc anys. Aquest control més estricte té un objectiu clar.

Es tracta de garantir que les capacitats físiques, cognitives i sensorials dels conductors majors estiguin en condicions òptimes per a la conducció segura.

Restriccions en la renovació del carnet

Quan una persona major de 65 anys acudeix a renovar el seu permís, ha de sotmetre's a una avaluació mèdica obligatòria. Ho farà en un centre de reconeixement de conductors autoritzat per la Direcció General de Trànsit (DGT). Durant aquest procés, s'analitzen aspectes com la visió, audició, mobilitat, reflexos i capacitats cognitives. Si els especialistes detecten alguna limitació que pugui afectar la seguretat viària, poden aplicar-se restriccions específiques en el carnet de conduir.

Entre les restriccions més comunes destaquen:

Durada reduïda del carnet. En lloc de cinc anys, la validesa pot limitar-se a un o dos anys, depenent de l'evolució de l'estat de salut.

Velocitat màxima permesa: S'estableix un límit inferior al general per reduir els riscos a la carretera.

Restriccions horàries. En alguns casos, es prohibeix conduir de nit, atès que la visibilitat i els reflexos solen empitjorar en condicions de baixa il·luminació.

Radi de conducció: Es pot limitar el desplaçament a una àrea geogràfica concreta, com un radi de 30 quilòmetres des del domicili.

Casos en què es denega la renovació

Si les avaluacions mèdiques conclouen que el conductor no està en condicions segures per manejar, la DGT pot denegar la renovació del carnet. Segons fonts del centre mèdic Certimedic, moltes d'aquestes decisions es prenen després de rebre advertències de familiars preocupats. Aquests informen sobre el deteriorament físic o mental del conductor, fins i tot abans de la cita mèdica.

La importància dels familiars en les decisions

Un estudi de la Fundació Mapfre assenyala que, en el 45% dels casos, els propis conductors opten per no renovar el seu carnet. Ho fan de forma voluntària després de ser conscients de les seves limitacions. No obstant això, aquest percentatge augmenta al 74% quan són els familiars els qui intervenen en la decisió. Els experts destaquen que una comunicació clara i empàtica sobre els riscos sol facilitar l'acceptació d'aquestes restriccions o la renúncia al carnet.

Pere Navarro, director general de Trànsit, assegura que la DGT no té intenció de prohibir conduir per motius d'edat. La idea és adaptar les condicions de conducció a les capacitats de cada persona. En zones rurals, on el transport públic és escàs, les restriccions es gestionen amb especial sensibilitat per permetre desplaçaments essencials, com acudir al metge o al supermercat.

“Aquestes mesures busquen mantenir l'autonomia del conductor major sense posar en risc la seva seguretat ni la dels altres usuaris de la via”, conclouen des de la DGT.