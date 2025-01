El poble de Tarragona que acull milers de visitants aquest gener només per menjar

La ciutat de Valls, a Tarragona, s'engalana per celebrar la seva emblemàtica Gran Festa de la Calçotada el pròxim diumenge 26 de gener de 2025. Aquest esdeveniment marca l'inici de la temporada alta de calçotades i atrau cada any milers de visitants.

Gent desitjosa de degustar aquest menjar típic català i submergir-se en una tradició amb profundes arrels a la comarca de l'Alt Camp. I no només això, a tot l'entorn del Camp de Tarragona, on la calçotada és una litúrgia, allunyada del restaurant i pensada per compartir.

La gran Festa de la Calçotada torna a Valls

La jornada festiva oferirà un variat programa d'actes tradicionals i concursos relacionats amb el calçot. Els assistents podran gaudir de cercaviles, demostracions de cocció de calçots a la graella o de concursos. Aquests premiaran els millors cultivadors, l'elaboració de la salsa de la calçotada i l'habilitat per menjar calçots.

A més, s'instal·larà un mercat específic de la calçotada, on els visitants podran adquirir productes locals i relacionats amb aquesta tradició.

Un dels moments més esperats és la degustació popular. Aquest any, es preveu repartir 3.500 bosses degustació, que es podran recollir a la Cooperativa Agrícola de Valls. Per facilitar l'accés, els tiquets es vendran de manera anticipada, continuant amb la modalitat en línia que va tenir una excel·lent acollida en edicions anteriors.

El dia de la festa, també es podran adquirir en punts habituals. Els podràs comprar a l'Ajuntament de Valls, la plaça del Pati i les cabines de l'ONCE situades a la plaça dels Quarters i la Font de la Manxa.

L'espai de degustació comptarà amb graelles per coure els calçots i la carn, taules per gaudir de l'autèntica calçotada i música ambiental que amenitzarà la jornada. Aquest ambient festiu i familiar converteix Valls en un punt de trobada per a amants de la gastronomia i les tradicions catalanes.

La calçotada, una litúrgia

La calçotada és més que un àpat; és una experiència que combina gastronomia, cultura i convivència. Els calçots, una varietat de ceba tendra, es rosteixen a la graella i s'acompanyen amb la característica salsa romesco. La tradició dicta que es mengen amb les mans, pelant la capa exterior socarrimada per assaborir el tendre interior, cosa que afegeix un component lúdic i social a la degustació.

La Gran Festa de la Calçotada no només es limita al 26 de gener. Durant els mesos de gener, febrer i març, Valls i els seus voltants reben nombrosos visitants que desitgen conèixer els orígens de la calçotada i participar en aquesta tradició centenària. Restaurants i masies de la regió ofereixen menús especials i organitzen esdeveniments. Aquests permeten als comensals gaudir de calçotades autèntiques en entorns rurals i acollidors.

L'afluència de visitants durant aquests mesos suposa un impuls econòmic significatiu per a la comarca de l'Alt Camp. L'hostaleria, el comerç local i els productors agrícoles es beneficien de la demanda creixent. La calçotada és ja un motor de desenvolupament local i promoció turística.

La Gran Festa de la Calçotada de Valls és una cita ineludible per a aquells que desitgin viure una experiència gastronòmica única. Una trobada basada en la tradició i la cultura catalana en una ciutat que desborda història per tots els costats.

Ja ho deia Bigas Luna: Valls és l'única ciutat que mira 3 vegades al cel. La primera per veure el campanar més alt de Catalunya. La segona per gaudir amb els castells i les seves dues colles rivals. La tercera per menjar calçots.