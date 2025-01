La discreta cafeteria de Barcelona que està en boca de tothom: 'Que bonic...'

Als carrers de Barcelona, entre les bullicioses avingudes, es troba una cafeteria que ha capturat ràpidament l'atenció dels locals i turistes. Un racó tranquil, perfecte per desconnectar i gaudir d'un bon cafè acompanyat d'alguna cosa dolça. Si encara no has visitat Nora Coffee, probablement l'hauràs sentit esmentar, ja que està guanyant popularitat per la seva oferta irresistible.

Un lloc que destaca pel seu encant i la seva proposta senzilla però deliciosa. Ideal per a aquells que busquen alguna cosa més que una tassa de cafè comú. Aquí no només es tracta de prendre un cafè, sinó de gaudir d'una pausa en un ambient tranquil i sense pretensions.

Els sabors que estan conquerint a tothom

Ubicada al carrer Lepant 257 a Barcelona, Nora Coffee és un lloc que es distingeix per la seva excel·lent brioixeria i, per descomptat, per un cafè de qualitat. Aquí, els amants del dolç trobaran postres com les cookies farcides de Nutella o el clàssic brownie, amb opcions sense gluten.

Però, si alguna cosa ha deixat empremta, és el seu croissant de festuc, amb una generosa quantitat de crema a l'interior, que s'ha convertit en el producte estrella de la casa. També ofereixen una àmplia varietat d'esmorzars, des de torrades fins a ous remenats, perfectes per començar el dia amb energia.

A més, a Nora Coffee no s'obliden dels més exigents, tenen una selecció de cafès d'especialitat, que molen al moment, per oferir una experiència única. I si ets fan del matcha o el chai latte, també pots gaudir d'aquestes begudes de moda, que s'ofereixen a un preu assequible. Les begudes tenen preus accessibles: un cafè exprés per 1,80 €, un tallat per 2,20 €, i tant el matcha com el chai latte a 3,80 €.

El toc personal darrere de Nora Coffee

Nora Coffee està inspirat en l'àvia del fundador, cosa que li dona un toc personal que es reflecteix en l'experiència que ofereixen als seus clients. Està obert cada dia, de dilluns a divendres de 8:30 a 17:30 i caps de setmana de 9:30 a 16:30. Nora Coffee s'ha convertit en un lloc ideal per gaudir d'un bon cafè en un ambient relaxat.

Aquest espai no només ofereix productes deliciosos, sinó que també es preocupa pel seu impacte, encara que no s'han detallat iniciatives específiques. Si et trobes per Barcelona, no dubtis a fer una parada a la cafeteria Nora Coffee i gaudir de la seva encantadora proposta.