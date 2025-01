El lloc ideal per gaudir de l'hivern: termes i natura a 1 hora de Barcelona

Al cor del Vallès Oriental, un racó de Catalunya ofereix l'oportunitat d'una escapada única per a aquells que busquen desconnectar i gaudir de la natura i la tranquil·litat. Durant els mesos més freds, aquesta destinació es converteix en un refugi ideal per a qui desitja relaxar-se en plena natura, envoltats d'aigües termals.

Avui parlem d'un lloc que, tot i ser proper a Barcelona, s'allunya del bullici urbà i ofereix una experiència relaxant per a tota la família. Caldes de Montbui és el lloc perfecte per a una escapada de cap de setmana, on les seves termes i senders són els protagonistes.

Escapada de benestar a l'hivern

Caldes de Montbui és una destinació ideal per gaudir de les aigües termals en els mesos freds. El Balneari Termes de Montbui i El Safareig ofereixen circuits termals i massatges que et permetran desconnectar de l'estrès i recarregar energies.

A l'hivern, no hi ha res millor que relaxar-se a les seves piscines termals a l'aire lliure, amb el contrast del fred de la muntanya i la calor de l'aigua. A més, a Termes de Montbui es poden gaudir de tractaments personalitzats que inclouen banys de vapor, massatges terapèutics i embolcalls de fang, perfectes per alleujar tensions i millorar la circulació.

El Safareig, un espai termal públic al municipi, ofereix una alternativa més accessible, amb petites piscines que mantenen l'aigua a temperatures properes als 40 graus. Aquest espai es troba en un antic safareig termal del segle XX, cosa que li atorga un caràcter únic. A més, el preu és assequible, cosa que el converteix en una opció excel·lent per a qui desitja gaudir dels beneficis de les aigües termals sense gastar massa.

Un poble amb història i tradició

Caldes de Montbui té una rica història que es remunta a l'època romana, quan ja s'utilitzaven les seves aigües termals. Al llarg dels segles, el poble ha mantingut la seva essència termal, conservant banys romans i medievals.

Entre les restes més destacades es troba la Font del Lleó, una font romana que brolla aigua a més de 70 graus. Al nucli històric es poden explorar també les ruïnes romanes dels antics balnearis, com el 'caldarium', que servia com a lloc de bany calent en temps dels romans.

El municipi compta amb tres balnearis actius: el Balneari Broquetas, que conserva un encant art déco, el Balneari Vila de Caldes i les Termes Victòria, que ofereixen espais moderns i antics. Com l'"Espai Cel", amb les seves set piscines a diferents temperatures, ubicades en unes antigues cisternes del segle XVIII.

Amb una població d'uns 18.000 habitants, Caldes de Montbui continua sent un lloc acollidor, ideal per desconnectar i gaudir de la calma i el benestar en qualsevol època de l'any. La seva proximitat a Barcelona el converteix en una opció perfecta per a una escapada de cap de setmana.