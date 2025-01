A aquesta hora comença la Cavalcada de Reis a Barcelona: Horaris i recorregut el 2025

La nit més màgica de l'any està a punt d'arribar. Barcelona es prepara per rebre els Reis Mags amb una cavalcada plena de sorpreses i llums que il·luminaran els carrers de la ciutat. Famílies senceres esperen amb il·lusió aquest esdeveniment que, com cada any, promet ser inoblidable.

La Cavalcada de Reis no és només una desfilada, és una experiència única on la tradició i la fantasia es barregen, creant records inesborrables per als nens i els adults. Aquest 2025, a més, porta novetats que faran que ningú vulgui perdre-s'ho.

L'arribada dels Reis i l'inici de la Cavalcada

L'esperada trobada amb Melcior, Gaspar i Baltasar començarà el diumenge 5, a les 16:30 hores al Portal de la Pau. Allà, ses Majestats arribaran a bord de l'històric pailebot Santa Eulàlia, on seran rebuts per Jaume Collboni, l'alcalde de la ciutat. Se'ls oferirà pa i sal com a símbol de benvinguda, i rebran les claus de Barcelona, assegurant que puguin complir la seva missió amb èxit.

La desfilada pròpiament dita arrencarà a les 18:00 hores des de l'Avinguda del Marquès de l'Argentera. Al llarg de més de tres hores, recorrerà llocs emblemàtics com el Passeig de Colom, l'Avinguda del Paral·lel i la Plaça Espanya. Fins a arribar al seu final a l'Avinguda Reina María Cristina, al costat de la Font Màgica de Montjuïc, passades les 21:15 hores.

Màgia, sorpreses i un recorregut accessible

Aquest any, la cavalcada estrena sis carrosses espectaculars, plenes de música i actuacions que prometen deixar els més petits amb la boca oberta. Els patges reials, com Gregori, Estel i Omar, seran els encarregats de recollir les cartes d'última hora.

A més, l'organització ha reservat zones específiques per a persones amb diversitat funcional. Ubicades en punts clau com el Pla de Palau, la plaça Frassanes i la Plaça Espanya, garantint una experiència accessible per a tothom. Aquestes àrees estaran senyalitzades i comptaran amb personal de suport per facilitar l'accés i assegurar que qui les utilitzi pugui gaudir de l'espectacle.

Es recomana arribar a l'esdeveniment en transport públic, ja que hi haurà importants talls de trànsit als carrers del recorregut. Les estacions de Metro més properes, com Drassanes, Paral·lel i Espanya, facilitaran l'accés per gaudir al màxim d'aquesta festa de màgia i tradició.