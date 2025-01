En aquesta ciutat a 1 hora de Barcelona els Reis Mags arriben de manera màgica

Tarragona, una ciutat portuària situada al nord-est d'Espanya, és coneguda pel seu ric patrimoni històric i cultural. Conserva vestigis del seu passat romà, cosa que la converteix en una destinació ideal per a aquells que busquen explorar la seva història. Amb els seus prop de 136.150 habitants, Tarragona ofereix una barreja única entre tradició, cultura i bellesa natural.

Cada 5 de gener, la ciutat s'omple de màgia i emoció amb l'arribada dels Reis Mags. Els petits i grans esperen amb il·lusió a Ses Majestats, que descendeixen pel port de Tarragona per recórrer els carrers de la ciutat. Un espectacle ple de llums, música i color que marca l'inici de les celebracions nadalenques a la regió.

L'arribada dels Reis Mags

A les 18:15 h, els Reis Mags arriben al barri del Serrallo, on desembarquen del vaixell en una cerimònia que inclou focs artificials i bengales. Els vaixells del port saluden la seva arribada amb el so de les sirenes. Després dels discursos de benvinguda, la comitiva es trasllada a la plaça dels Infants, on comença la tradicional cavalcada.

A partir de les 19:00 h, les carrosses comencen el seu recorregut pels principals carrers, com la Rambla Nova i la plaça de la Font. Aquesta cavalcada és coneguda per les seves carrosses tradicionals, com la d'Estel, la de la Nòria, la del Dromedari, la del Camell i la de l'Elefant, que desfila des de 1921. A les 20:30 h, s'arriba a l'Ajuntament, on els Reis reben les claus de la ciutat i donen inici al repartiment dels regals.

Al llarg del recorregut, milers de persones es congreguen als carrers per veure Melcior, Gaspar i Baltasar, que llancen caramels als més petits. La màgia de la cavalcada es complementa amb l'animació de les bandes de música i l'ambient que inunda la ciutat, creant un ambient únic.

Tarragona, una destinació plena d'història

Tarragona és una ciutat que atrau els turistes no només per les seves festivitats, sinó també pel seu impressionant patrimoni històric. La ciutat compta amb nombrosos monuments que daten de l'època romana, com l'Amfiteatre Romà i el Passeig Arqueològic, que ofereix vistes de la ciutat i el mar Mediterrani. A més, el nucli antic, conegut com la Part Alta, conserva ruïnes medievals i carrers plens d'història.

El port de Tarragona, un dels més importants del Mediterrani, també és una atracció en si mateix, amb un ambient que es barreja amb la tradició històrica de la ciutat. És una destinació ideal per passar un cap de setmana, gaudint tant de les seves tradicions com de la seva rica oferta cultural i natural.