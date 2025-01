Aquest poble amagat de Lleida ho té tot per relaxar-te: aigües termals i neu

Al cor de la Vall d'Aran, un pintoresc poble es troba en un paratge muntanyós envoltat de natura. Aquest racó de la província de Lleida és ideal per a aquells que busquen una destinació tranquil·la i plena d'història, on el paisatge també es converteix en un atractiu més.

Les, amb els seus 1.013 habitants, és un lloc on es fusionen la bellesa natural, la riquesa cultural i una oferta d'activitats a l'aire lliure. Aquest municipi, banyat per les aigües del riu Garona, és un perfecte punt de partida per explorar la regió i gaudir del seu encant.

Què fer a Les

Les ofereix una àmplia varietat d'activitats, des de passejades tranquil·les fins a aventures més exigents com el senderisme o el ciclisme de muntanya. A l'hivern, les rutes de neu i els esports d'aventura com l'esquí o el snowboard són populars.

A l'estiu, el ràfting i el barranquisme atreuen aquells que busquen adrenalina i diversió. A més, el riu Garona convida a fer piragüisme, i la zona compta amb circuits per practicar tirolina i altres esports aquàtics.

El centre termal Termes Baronia de Les és una opció excel·lent per relaxar-se. Amb aigües mineromedicinals, és el lloc perfecte per gaudir d'un moment de benestar després d'un dia d'activitats. A més, el municipi compta amb instal·lacions esportives, com camps de futbol, bàsquet i una piscina, que són ideals per a les famílies.

Llocs per visitar a Les

El poble també destaca pel seu patrimoni arquitectònic, com l'Església de Sant Joan de Les i l'Ermita romànica de Sant Blai. Un passeig pel centre et portarà a la Plaça der Haro, on se celebra la tradicional Festa de l'Haro, un esdeveniment popular que ofereix una ullada a les costums locals. No et perdis el castell de Pijoert, en ruïnes però amb vistes espectaculars de la vall.

A pocs minuts en cotxe, pots arribar al mirador Guardià de Les, un lloc perfecte per contemplar el paisatge de la Vall d'Aran. També pots fer excursions properes a pobles com Vielha o encreuar la frontera cap a França, on t'esperen més paisatges naturals i viles encantadores. Les és un lloc que, sens dubte, captiva aquells que el visiten amb la seva combinació de tradicions, natura i activitats a l'aire lliure.