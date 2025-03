Aquest bosc màgic a Girona és perfecte per a una escapada de Setmana Santa

Envoltat de paisatges sorprenents, aquesta destinació és ideal per a una escapada de Setmana Santa. Un bosc de faigs creix sobre un antic camp de lava, creant un entorn únic a la península. Al llarg de l'any, el canvi d'estacions transforma el paisatge en un espectacle de colors i textures.

Passejar pels senders de La Fageda d'en Jordà és submergir-se en un escenari de conte, on la natura i la tranquil·litat embolcallen cada racó. Aquí, la història geològica i la vegetació es combinen per oferir una experiència inoblidable. Aquest racó ha inspirat artistes i atrau milers de visitants que busquen desconnectar i connectar amb l'entorn.

La Fageda d'en Jordà, un bosc de conte

Aquest faig, situat a la comarca de La Garrotxa, és un lloc excepcional pel seu origen volcànic. Es troba a uns 550 metres d'altitud, una cota poc comuna per a aquest tipus de boscos a la península. Envoltat per 21 volcans, ofereix una experiència única per als amants del senderisme i la natura.

El més característic d'aquest bosc és el seu sòl, cobert d'una gruixuda capa de fulles seques que cruixen sota els peus. A la tardor, els tons ocres i vermellosos tenyeixen el paisatge, a l'hivern, els arbres nus i la boira aporten un aire misteriós a l'ambient. Durant la primavera i l'estiu, el verd intens de les fulles contrasta amb el marró del sòl, oferint una imatge completament diferent.

Per explorar la Fageda, hi ha diverses opcions, es pot recórrer a peu, amb rutes de diferents dificultats i durades. Una de les més curtes és un circuit circular que permet endinsar-se en el bosc en uns 30 minuts. Per a aquells que busquen una caminada més extensa, hi ha senders que connecten amb altres punts del Parc Natural, com el volcà del Croscat o el volcà de Santa Margarida.

Una altra opció és recórrer-la en carruatge de cavalls, un passeig d'una hora amb parada per a fotos i gaudir del paisatge. A més, un guia explica detalls sobre la història i la biodiversitat de la zona. El preu és de 9 € per a adults i 5 € per a nens, i els bitllets es poden comprar a l'oficina d'informació.

Un dels atractius propers és la Granja de Làctics de La Fageda, on s'elaboren productes artesanals. Es pot realitzar una visita guiada per conèixer el procés de producció i veure de prop els animals. La visita dura una hora i mitja i inclou una explicació sobre l'ecosistema del bosc, una activitat sobre geologia i una degustació de productes.

On es troba?

La Fageda d'en Jordà es troba dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa, a la província de Girona. Forma part del municipi de Santa Pau, que compta amb al voltant de 1.600 habitants.

Des de Barcelona, es pot arribar en cotxe en unes dues hores, i des de Girona, en menys d'una hora. A l'entrada del bosc hi ha un aparcament on es troba l'oficina d'informació. Des d'allà, els visitants poden iniciar el seu recorregut per aquest màgic faig que, en qualsevol estació de l'any, ofereix una experiència inoblidable.

Per completar l'escapada, es pot visitar el poble de Santa Pau, amb el seu nucli històric medieval i el seu castell. La gastronomia local també és un atractiu, amb plats com la "fesolada", feta amb mongetes típiques de la zona. Sens dubte, La Fageda d'en Jordà i els seus voltants són una opció perfecta per gaudir de la Setmana Santa en plena natura.