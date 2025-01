Aquest poble perdut al mig dels Pirineus us espera amb spa i vistes espectaculars

Molt a prop de la província de Lleida, al mig dels Pirineus, es troba un lloc que combina tradició, modernitat i natura. Aquest enclavament, conegut per les seves aigües termals, és també un punt de trobada per a aquells que busquen desconnectar.

Entre muntanyes, en la confluència de dos rius, aquest destí destaca pel seu ambient acollidor. Es tracta de Les Escaldes-Engordany, una parròquia andorrana que combina història i entreteniment. Amb més de 14.000 habitants, és la segona més poblada d'Andorra i està formada per dos nuclis urbans que, encara que anteriorment separats, ara s'integren en un mateix entorn vibrant.

Un oasi de benestar a Caldea

Ubicat al cor d'Escaldes-Engordany, Caldea és el centre termolúdic més gran del sud d'Europa, oferint una experiència única de relaxació i diversió. Aquest impressionant complex compta amb piscines interiors i exteriors, jacuzzis, banys turcs i saunes, tot plegat alimentat per aigües termals riques en minerals que emergeixen a una temperatura de 70 °C.

A més, Caldea ofereix serveis exclusius com massatges, tractaments de bellesa i circuits termals personalitzats. L'accés general té un preu aproximat de 40 € per adult per a una entrada de 3 hores, encara que els preus poden variar segons la temporada.

Per als més petits, l'espai infantil 'Likids' permet a nens d'entre 3 a 8 anys gaudir d'activitats supervisades per professionals, amb preus que ronden els 30 €. També és possible adquirir paquets combinats que inclouen sopars o activitats nocturnes, ideals per a una escapada especial.

Explora Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany no només és la llar de Caldea, sinó també un destí ple d'encant. Aquest municipi combina tradició i modernitat, destacant pels seus carrers comercials, on pots trobar des de botigues de luxe fins a botigues de productes locals.

La cultura juga un paper important, amb el Museu Carmen Thyssen Andorra com un dels principals atractius culturals, oferint exposicions d'artistes internacionals. A més, Escaldes-Engordany és un punt de partida ideal per als amants de la natura. Entre les rutes més populars es troba la del Llac Engolasters, un lloc per gaudir de paisatges alpins, o la Vall de Madriu-Perafita-Claror, reconeguda com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Amb la seva amplia oferta gastronòmica, els seus racons culturals i la seva connexió amb la natura, Escaldes-Engordany és el complement perfecte per a una visita a Caldea. Convertint la teva escapada en una experiència inoblidable.