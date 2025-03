Pots viure la Setmana Santa més màgica en aquest poble: al costat de Girona

En un racó de la província de Girona es troba una destinació que sembla tret d'un conte. Els seus carrers de pedra i el seu patrimoni ben conservat transporten a una altra època, on cada racó amaga una història. Els seus monuments i el seu entorn natural el converteixen en un lloc perfecte per a una escapada de Setmana Santa.

A més del seu llegat històric, Besalú destaca per la tranquil·litat que es respira a les seves places i l'encant de les seves edificacions. Els seus paisatges, marcats per rius i turons, ofereixen un marc incomparable per gaudir de la natura.

Besalú, un viatge a l'edat mitjana

Besalú és un dels conjunts medievals millor conservats de Catalunya. Situat a la comarca de la Garrotxa, el seu nucli històric és un autèntic museu a l'aire lliure. Amb aproximadament 2.500 habitants, es troba a uns 30 km de Girona i està envoltat d'un entorn natural impressionant.

Un dels seus principals atractius és el pont medieval que travessa el riu Fluvià. Construït entre els segles XII i XIV, compta amb vuit arcs i una torre de defensa al centre. La seva estructura robusta i la seva ubicació el converteixen en una de les imatges més icòniques del poble, en creuar-lo, s'accedeix a un nucli antic ple d'història.

Un altre punt d'interès és el barri jueu, on es troben les restes d'una sinagoga i un micvé, un bany ritual jueu del segle XII. Aquest és un dels pocs micvés medievals que es conserven a Espanya, cosa que el converteix en una visita imprescindible. Els seus carrers estrets i el seu ambient evocador permeten imaginar la vida de la comunitat jueva que va habitar abans de la seva expulsió al segle XV.

Llocs que no et pots perdre

Un dels edificis més emblemàtics de Besalú és el Monestir de Sant Pere, fundat al segle X, on la seva església romànica destaca per la seva impressionant façana i majestuós rosetó. Al seu interior es poden veure alguns elements originals, com l'absis i part del claustre. A prop es troba l'església de Sant Vicenç, un altre temple romànic amb detalls gòtics que alberga la tomba de Pere de Rovira, un personatge clau del municipi.

El Portal de Rocafort és un altre punt clau en la ruta per Besalú. Es tracta d'una de les antigues portes de la muralla que protegia la vila. Al costat d'ella es troba el Mirador de Besalú, un lloc perfecte per gaudir de les vistes del nucli antic i del paisatge.

Per als amants de l'art, Besalú també té racons sorprenents. Al carrer del Mestre Abraham des Catllar es poden veure escultures de cadires de ferro clavades a les parets i escales. Aquestes obres formen part d'una trobada artística internacional que va tenir lloc el 1994 i han quedat com a part del paisatge urbà.

A més del patrimoni històric, Besalú ofereix la possibilitat de gaudir de la natura. Hi ha rutes de senderisme que recorren els voltants del poble, com els camins que porten fins a la vora del Fluvià o les antigues vies que connectaven amb altres municipis. Gaudir de la Setmana Santa a Besalú és submergir-se en una experiència que combina història, cultura i natura en la seva màxima expressió.