Els teus bricks de plàstic de la nevera no són iguals des d'aquest 2025: arriben canvis ja

A partir de 2025, els bricks de plàstic a Europa experimentaran diversos canvis significatius impulsats per noves normatives mediambientals. Aquestes modificacions diuen tenir com a objectiu millorar la seva reciclabilitat, reduir l'impacte ambiental i garantir la seguretat dels consumidors.

I sembla que, com sempre passa en els últims anys, això pot comportar un augment de preus que acabarà pagant el consumidor. Aquests són els principals canvis:

1. Major contingut de materials reciclats

Els bricks hauran d'incorporar un percentatge més gran de plàstic reciclat. Encara que les normatives específiques solen enfocar-se en ampolles PET, l'impuls general cap a l'ús de materials reciclats afectarà tots els envasos plàstics. Incloent-hi també els bricks, evidentment. Aquest canvi té com a objectiu reduir la dependència de plàstics verges i disminuir les emissions associades a la seva producció.

2. Prohibició de substàncies nocives

L'ús de certs components químics, com el bisfenol A (BPA), serà prohibit en els envasos en contacte amb aliments. Això implica que els bricks hauran de reformular els seus materials de fabricació per eliminar aquesta substància, considerada perillosa per la seva possible vinculació amb problemes de salut, com trastorns hormonals i càncer.

3. Canvis en el disseny per millorar la reciclabilitat

L'"ecodisseny" serà una prioritat. Els bricks estaran dissenyats per facilitar la seva separació i reciclatge, reduint l'ús de tints o materials combinats que dificultin aquests processos. Això podria incloure canvis en les capes internes dels bricks, usualment compostes per plàstics i alumini, perquè siguin més fàcils de separar.

4. Etiquetatge clar i obligatori

Els nous bricks inclouran etiquetes específiques que indiquin com han de ser reciclats i en quins contenidors han de dipositar-se. Aquesta mesura té com a finalitat educar el consumidor i augmentar les taxes de reciclatge, fent més eficient la gestió de residus.

5. Aspecte i funcionalitat modificats

És possible que els bricks presentin un aspecte menys brillant o una textura diferent. Asseguren que serà degut a l'ús de materials reciclats i l'eliminació de certs additius químics. Encara que això no afectarà la seva funcionalitat, els consumidors podrien notar diferències en la seva presentació.

Impacte en el consumidor i indústria