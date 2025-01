Telecinco anuncia una importante decisión 'Next Level Chef' tras sus malas audiencias

Peores noticias para los seguidores de 'Next Level Chef' tras la última decisión de Telecinco. Hace tan solo una semana, tras sus malas audiencias, la cadena decidió relegar el talent show presentado por Blanca Romero. 'Next Level Chef' pasó de arrancar a las 22h a hacerlo a las 23:00h, aunque ahora su inicio se retrasará aún más.

En su estreno, 'Next Level Chef' pinchó con un escueto 8,1% y 641.000 fieles. Sin embargo, en su segunda semana, 'Next Level Chef' bajó aún más hasta un 5,5% y 447.000 espectadores, bajando en el access a un 5,3% y 678.000 televidentes. Con el cambio de horario, la tercera semana de 'Next Level Chef' bajó a 397.000 seguidores, perdiendo 50.000, y un 6,3% de cuota de pantalla.

Tras estos resultados, Telecinco ya ha tomado una importante determinación respecto al futuro de 'Next Level Chef'. Y es que la cadena ha retrasado el inicio del programa de Blanca Romero a las 23:15h. Sin embargo, todo apunta a que lo podría hacer más tarde, teniendo en cuenta que esta semana se anunciaba para las 23:00h y ya empezó a las 23:11h.

| Mediaset

En esta ocasión, sin embargo, en el access prime time no se emitirá 'GH DÚO' con Ion Aramendi. Telecinco ha decidido apostar por su otro reality estrella y emitirá una entrega reducida de 'La Isla de las Tentaciones' de Sandra Barneda.

Recordamos que 'Next Level Chef' se desarrolla en un espectacular plató de estructura vertical en tres niveles con cocinas diseñadas de manera distinta e identificativa. Los concursantes deben adaptarse en cada reto a cocinar una cocina de última generación en el nivel superior, una cocina estándar en el intermedio y una instalación precaria en el inferior. Esta, por ejemplo, contará solo con los elementos básicos.

Para complicar las pruebas, los participantes de 'Next Level Chef' disponen de los ingredientes para cocinar en una plataforma móvil que sube y baja por el corazón de la estructura. Los concursantes tienen que decidir con rapidez los productos que cogen. Unos tienen la suerte de elegir buenas materias primas y otros tienen que conformarse con las sobras para crear las propuestas culinarias con las que son juzgados por los mentores.