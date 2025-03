Sale a la luz el último programa de Mayra Gómez Kemp, que aún no ha visto la luz

El legado de Mayra Gómez Kemp, inolvidable presentadora del 'Un, dos, tres... Responda otra vez', sigue vivo incluso después de su fallecimiento en octubre de 2024 a los 76 años. Aunque su muerte dejó un gran vacío en la televisión, una última aparición inédita de la carismática conductora está próxima a ver la luz.

En abril de 2024, Mayra Gómez Kemp se despidió del público en dos emotivas entrevistas: una en El Faro de Mara Torres en la Cadena Ser y otra en 'Mañaneros' de TVE junto a Jaime Cantizano. Sin embargo, pocos sabían que meses después, en julio, la presentadora decidió regresar brevemente a la pantalla en un concurso, el género que marcó la etapa más importante de su carrera.

Mayra Gómez Kemp participó en una entrega de 'El Cazador Stars', la versión con famosos del popular concurso de La 1 presentado por Gorka Rodríguez. La noticia fue revelada recientemente por el propio conductor del programa en el pódcast 'Qué demonios pasa'. En este espacio compartió las emotivas palabras que Mayra Gómez Kemp le dedicó durante la grabación.

| RTVE

"Mayra me dijo: 'No te preocupes por nada, lo haces muy bien'. Lo último que grabó en su vida fue conmigo", confesó Gorka, visiblemente conmovido por el gesto de la legendaria presentadora. "Ella siempre tenía palabras de aliento para quienes estábamos empezando. Fue un consejo que me marcó profundamente", añadió Gorka Rodríguez.

Esta no fue la primera vez que Mayra Gómez Kemp se enfrentó a los desafíos de 'El Cazador'. En 2020, durante las primeras entregas con famosos del programa, bajo la conducción de Ion Aramendi, Mayra Gómez Kemp formó equipo con Lola Marceli y David Fernández, logrando vencer a Lilit Manukyan. De hecho, obtuvo 28.000 euros destinados a causas benéficas.

La emisión de este último episodio, aún por estrenar, será un emotivo homenaje a una de las figuras más queridas de la televisión española. Aún quedan por emitir 20 entregas de 'El Cazador Stars', por lo que se prevé que vea la luz antes de la despedida del formato, prevista para el mes de abril.