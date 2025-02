Las presiones de Clara Alvarado para descubrir toda la verdad en 'La Moderna'

Mercedes, personaje de Clara Alvarado, presionará a Iván para que le diga si Emiliano utilizó a Lázara en la muerte de César. Este viernes 7 de febrero, a las 16:20h, los fans podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Moderna' en La 1. Esta tercera temporada, además, está protagonizada por Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Fermín reunió al personal e informó que el local cerraba durante 48 horas por orden de Sanidad. Quico acusó a Pietro de ser el culpable de la intoxicación, aunque el italiano también dudó de si realmente fue quien intoxicó la crema pastelera. La crisis amenazó la supervivencia del negocio, pese a que Fermín estaba decidido a salvar 'La Moderna' como fuese.

Otra que siguió con sus problemas con Marcelina es Trini, que acusó a Leonora de haber preferido siempre a Marcelina en vez de a ella. Por su parte, Iván consiguió que su padre deshiciese la idea de hacerle daño a Fermín, mientras Rodrigo intentó acompañar a Fermín en todo. Iván sintió como una victoria que su padre le hubiese hecho caso y no atacase a Fermín.

| RTVE

Cabe destacar que, en audiencias, 'La Moderna' sigue en alza a pocas semanas de su final, que está previsto para marzo o abril. La serie terminó enero como el mejor mes de su historia con un 9,8% de share y 861.000 espectadores. De hecho, 'La Moderna' ganó seis décimas frente a diciembre.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'La Moderna'?

En el nuevo capítulo de 'La Moderna', Quico se enfrentará a Marcelina, incluso cuando los dos pretenden hacer la misma tarea. Marcelina le contará a Trini por qué su madre se portaba tan bien con ella y, tras esta confesión, Trini se reconciliará con su madre. Además, Fermín descubrirá que un nuevo secreto de Lázara.

Mantener la moral entre los empleados comienza a ser complicado, todos siguen pendientes de la orden de reapertura que esperan no tarde mucho en llegar. Pietro acudirá a hablar con Fermín, pero este no querrá saber nada más de Simón ni de los dulces. Un don Fermín que le reconocerá a Rodrigo que lo sucedido con Pietro le sigue afectando. Paradójicamente, Rodrigo temerá que Fermín no confíe en él, y Teresa le hará ver que está equivocado.

Por su parte, Paula seguirá contándole su historia de amor a Amadora, mientras Trini y Marcelina deciden empezar de nuevo. Habrá nuevos problemas en el rodaje ya que Inés y Agustín discutirán sobre el presupuesto de la escena del mercado para su película. Finalmente, Mercedes, personaje de Clara Alvarado, presionará a Iván para saber si Emiliano utilizó a Lázara como chivo expiatorio en la muerte de César.