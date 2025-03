Alexia Rivas diu el que molts pensen del concurs de Montoya a 'Supervivientes'

Montoya i Anita continuen sent els dos grans protagonistes de la present edició de 'Supervivientes'. Els joves, que es van donar a conèixer a 'La Isla de las Tentaciones', han protagonitzat un petó a l'illa que ha provocat un tomb en la convivència. Tot això ha estat comentat al plató de 'Vamos a ver' de Joaquín Prat.

"El show de Montoya. Hi ha una cosa que diu Montoya i és que va a 'Supervivientes' a sanar-se, però a sanar-te te'n vas a teràpia o a un psicòleg, no te'n vas a un reality. Si tu vas a 'Supervivientes' crec que si tens una mica d'intel·ligència saps que et posaran a l'Anita perquè ha estat el més vist i viral de l'edició. Com pots pensar que vas a 'Supervivientes' tu sol? Vas amb les teves trames", sentenciava Alexia Rivas al concursant a 'Vamos a ver'.

"El show comença quan ell diu que se'n va. Si a Montoya li diuen que s'ha de marxar ara mateix se li cau el xiringuito i comença a plorar. Però no per Anita, sinó perquè s'acaba el seu moment de fama i la seva muntanya russa, que està a tot el més alt", afegia Pepe del Real, també contra el concursant.

| Mediaset

No obstant això, Kike Calleja es posicionava a l'altre costat: "Però a qui li interessa aquesta història? A l'Anita que és qui l'està traient. Amb Laura s'han posat d'acord per treure la història, perquè Montoya no ha volgut treure res, ni ha explicat res. Potser ha tingut un gest d'afecte que no el tornarà a tenir més".

"A mi em fa gràcia tot això, perquè s'estan queixant de tota aquesta història, però la vidilla que està donant a les dues platges. Sobretot a la platja on està l'Anita, que si han d'estar amb Escassi o Koldo, que són tots unes setes... Tampoc ens queixem d'aquesta trama perquè està sent meravellosa", afegia Nuria Chavero

"Això t'ho compro, però això no és una relació sana. No és una relació que desitjaríem per als nostres fills, ni moltíssim menys", sentenciava Joaquín Prat a 'Vamos a ver'.