Dos protagonistes de 'La Promesa' s'acomiaden per sempre després d'un final dur

Dos intèrprets molt destacats de 'La Promesa'han conclòs la seva participació després d'una trama carregada de venjança, secrets i moments que van definir el rumb inesperat dels seus personatges. Es tracta de Jorge Pobes i Victoria Lago, qui van donar vida a José Juan i Julia, respectivament. Ara han deixat una profunda empremta en els espectadors, especialment per l'escena final intensa i dramàtica que gairebé va culminar en tragèdia.

En 'La Promesa', José Juan, consumit per la ira després de la mort del seu germà Paco, va buscar fer justícia pel seu compte. El seu pla incloïa obligar Julia i Curro (interpretat per Xavi Lock) a contreure matrimoni. No obstant això, la negativa dels joves va desencadenar una de les seqüències més impactants de la sèrie.

En un moment crucial, José Juan va intentar disparar a Martina (Amparo Piñero) als jardins de la finca. Va ser Julia qui, en un acte decisiu, va aconseguir impedir el desastre, marcant el tancament de la història d'ambdós personatges a 'La Promesa'.

| RTVE

En una entrevista concedida a TVE, els actors van reflexionar sobre la seva experiència en acomiadar-se de 'La Promesa'. Jorge Pobes va qualificar les escenes finals com un desafiament carregat d'emocions. Per la seva banda, Victoria Lago va destacar l'evolució del seu personatge, qui va passar d'ocultar la seva veritable identitat a enfrontar les adversitats amb valentia.

Abans d'acomiadar-se, els actors van expressar la seva gratitud cap als seguidors de 'La Promesa'. "Hem donat el cent per cent i esperem que ho hàgiu gaudit tant com nosaltres", van assenyalar en el seu missatge d'agraïment.

Davant la possibilitat d'un retorn a 'La Promesa', Jorge Pobes no va tancar completament la porta. "En les sèries diàries mai se sap el que pot passar, i mentre no hi hagi cadàver, sempre existeix una mínima possibilitat de probabilitats", concloïa.

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històricmensual en quota, sent líder amb un dels avantatges més grans històrics. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.