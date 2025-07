Enorme tragèdia a Burgos: un jove de 23 anys mata el seu pare d'una ganivetada

El primer dissabte de juliol ha quedat marcat a Aranda de Duero (Burgos) per una tragèdia que pocs podien imaginar. En una tranquil·la zona industrial propera al nucli urbà, el que semblava una jornada més s'ha convertit en una escena de desconcert i dolor. Vianants, conductors i veïns van ser els primers a ser testimonis del caos després d'un succés que ha commocionat tota la localitat.

Un home de 56 anys ha mort després de rebre una ganivetada al coll, presumptament a mans del seu fill de 23 anys. El crim va tenir lloc ahir, al voltant de les 15:00 hores, a l'entrada d'una nau propietat del negoci familiar, situada al quilòmetre 1 de la carretera BU-925.

El jove va fugir del lloc després de l'agressió, fet que va activar un desplegament policial urgent. Va ser localitzat i detingut dues hores després a Sinovas, una pedania propera, sense oposar resistència. Mentrestant, la Policia Nacional continua buscant l'arma amb la qual va cometre el crim.

Una discussió mortal en plena jornada laboral

El succés va tenir lloc en una de les naus on es desenvolupa una activitat empresarial relacionada amb olives. Segons han indicat fonts policials, pare i fill van iniciar una discussió de la qual encara no han transcendit els motius.

La tensió va anar en augment fins que el jove, presumptament, va treure una arma blanca i li va clavar al seu pare al coll. La víctima va caure a terra greument ferida i diversos conductors que passaven per la zona van fer un crit d'alarma.

Els serveis sanitaris del Sacyl van arribar al lloc poc després, juntament amb dotacions de la Policia Nacional i la Policia Local. Tot i que van intentar estabilitzar l'home ferit, les lesions eren incompatibles amb la vida. La seva mort es va confirmar al lloc dels fets.

La policia va posar en marxa immediatament una recerca intensiva del presumpte autor, que finalment va ser localitzat a Sinovas. La investigació continua oberta i centrada a esclarir els fets i recuperar l'arma utilitzada.

Una família molt coneguda a la zona

Com informa Burgos Conecta, l'ambient a la zona es va omplir ràpidament de veïns i curiosos després de conèixer la notícia. Una resident que va acudir al lloc va explicar que vivia al mateix carrer que la víctima, i va mostrar la seva sorpresa pel que havia passat. Altres presents, que estaven visiblement afectats, assenyalaven que la família és molt coneguda a Aranda de Duero i que no comprenen què va poder desencadenar un desenllaç tan violent.

La nau on es va produir l'agressió és molt a prop d'una zona residencial, fet que va facilitar que el succés es conegués ràpidament. També va transcendir que l'home mort s'havia mudat després d'una separació, mentre els seus pares viuen ara en una residència a Tardajos.

La investigació per part de la Policia Nacional continua oberta. Els agents continuen recopilant proves i prenent declaracions per esclarir el que ha passat. Caldrà esperar per saber què va poder desencadenar la discussió entre pare i fill i què va motivar un desenllaç tan tràgic.