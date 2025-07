Commoció a Lleó per Ian, el nen de 14 anys que ha mort jugant amb els seus amics

La vida pot canviar en qüestió de segons. Un dia d'estiu, una tarda de jocs amb amics, un riure innocent… i, de sobte, arriba la desgràcia. Això és el que ha passat aquest mateix cap de setmana a la localitat lleonesa de Cuadros, colpida per la mort inesperada de l'Ian, un veí de només 14 anys.

Aquest dissabte, 5 de juliol, l'Ian es trobava al riu Bernesga, a l'altura de La Seca de Alba, acompanyat de quatre amics. Tots jugaven amb un pneumàtic inflable quan va passar la tragèdia. Una zona poc profunda del curs va marcar l'abans i el després.

Segons els testimonis recollits per mitjans locals, el pneumàtic va bolcar de manera sobtada. Els cinc adolescents van caure a l'aigua. L'Ian es va separar del grup per intentar recuperar el flotador riu avall i els seus amics no el van tornar a veure.

La recerca va ser ràpida perquè els mateixos amics es van llançar a buscar-lo perquè no tenien notícies d'ell. Poc després, el van trobar inconscient a l'aigua. Va ser llavors quan van avisar els serveis d'emergència.

L'helicòpter medicalitzat es va traslladar fins al lloc dels fets. L'Ian va ser evacuat amb urgència a l'Hospital de Lleó, concretament al Complex Assistencial Universitari de Lleó (Caule). Va arribar en estat molt greu i, malauradament, aquest diumenge s'ha confirmat la seva mort.

L'autòpsia determinarà la causa de la mort de l'Ian

En un primer moment, es va pensar que el jove podria haver patit un fort cop al cap. Tanmateix, aquesta teoria ha quedat en dubte després de conèixer els testimonis dels qui eren amb ell. L'autòpsia serà l'encarregada d'aclarir definitivament el que va passar.

Per ara, el que queda clar és que l'accident ha generat una profunda consternació a Cuadros i als voltants. L'Ian era un nen conegut i molt estimat per tothom. La seva mort ha deixat tota la comunitat en estat de xoc.

L'Ajuntament de Cuadros ha decretat tres dies de dol oficial. Les banderes ja onegen a mig pal en senyal de respecte. Des del consistori han transmès el dolor compartit per tots els veïns, especialment els de la localitat de La Seca.

També des del Club Bàsquet Reino de León, al qual pertanyia l'Ian, han mostrat la seva tristesa. L'entitat ha emès un comunicat en què envien tot el seu suport a la família i amics del jove. L'esport, com la vida, s'atura per retre-li homenatge.

La notícia ha corregut ràpidament per tota la província de Lleó. És un d'aquells fets que no només afecten els qui ho viuen de prop, sinó que calen a tot el país. Perquè la pèrdua d'un nen és sempre una ferida oberta per a tothom.