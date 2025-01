Vodafone tira la casa per la finestra amb aquesta bogeria: només queden unes hores

Si estàs buscant una oferta de mòbil que et permeti navegar amb la millor xarxa i gaudir de grans beneficis, estàs de sort. Vodafone ha llançat una promoció espectacular, però has de donar-te pressa. Només resten unes poques hores per aprofitar-la.

Aquesta oferta exclusiva acaba el 2 de gener, per la qual cosa no pots deixar-la escapar. La companyia ha llançat una tarifa mòbil increïblement atractiva. Per només 10 euros al mes, pots gaudir de 25 GB de dades amb xarxa 5G.

Això significa que tindràs accés a una velocitat de navegació d'última generació. Resulta perfecta per veure vídeos, escoltar música, navegar per internet i molt més sense interrupcions.

Un cop consumeixis els 25 GB de dades, no has de preocupar-te per quedar-te sense internet. Vodafone t'ofereix la possibilitat de seguir navegant sense límits, encara que a una velocitat reduïda de 128 Kbps. La qual cosa és suficient per realitzar tasques bàsiques com enviar missatges o consultar xarxes socials.

A més, aquesta tarifa inclou trucades i SMS il·limitats, el que et permetrà parlar i enviar missatges sense haver de preocupar-te pel cost. Aquesta oferta és ideal per a aquells que necessiten un pla senzill i econòmic sense sorpreses a la factura.

La proposta de Vodafone resulta molt interessant

Però això no és tot, perquè Vodafone va més enllà en la seva oferta. Aquesta tarifa també inclou roaming gratuït a la Unió Europea. Per tant, podràs seguir utilitzant el teu mòbil sense costos addicionals mentre viatges per països com Espanya, França, Itàlia, Alemanya, i molts més.

A més, l'oferta inclou roaming a Noruega, Islàndia, i Liechtenstein. Però el millor és que, de manera promocional, també podràs gaudir de roaming al Regne Unit i Suïssa.

Un altre dels grans avantatges d'aquesta oferta de Vodafone és que no has de comprometre't a llarg termini, ja que no té permanència. Això et dona total llibertat per cancel·lar o canviar de pla si ho desitges.

L'oferta és per temps limitat, i segons el que indica la seva pàgina web, finalitza el 2 de gener. Això vol dir que només tens unes hores per aprofitar la tarifa de 10 euros amb 25 GB. No obstant això, no és descartable que Vodafone pugui ampliar aquesta promoció si té molt èxit.

Les ofertes que reben una gran acceptació a vegades es prolonguen, però no podem assegurar-ho.

Per què triar aquesta oferta de Vodafone?

Aquesta tarifa és ideal per a aquells que busquen una solució econòmica per al seu mòbil sense renunciar a la qualitat de la xarxa. Amb la cobertura 5G de Vodafone, tindràs accés a una navegació ultraràpida. Mentre que els 25 GB de dades et garanteixen que no hauràs d'estar pendent de cada megabyte que consumeixes.

A part d'això, el fet que Vodafone inclogui roaming en diversos països d'Europa, així com al Regne Unit i Suïssa de forma promocional. Suposa un avantatge únic per a aquells que viatgen habitualment. La manca de permanència també és un punt a favor, ja que et dona flexibilitat per canviar de pla sense penalitzacions.