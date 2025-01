Santoral d'avui, divendres 31 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial al patró dels editors, aprenents, cineastes i estudiants de formació professional.

Qui va ser Sant Joan Bosco, el Sant més important del divendres, 31 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest divendres a Sant Joan Bosco que va néixer a I Becchi, Itàlia, el 1815. Quan tenia 2 anys va morir el seu pare i la família va començar a viure serioses dificultats econòmiques.

Sent un nen Joan va tenir un somni profètic que marcaria la seva vida: ell seria pastor i guia dels nens i joves més necessitats. Però per a això havia d'estudiar i preparar-se bé, per la qual cosa va haver de buscar feina en un poble proper. Allà alternava el treball al camp i l'estable amb l'estudi i l'oració.

Més endavant el capellà de Murialdo es va oferir com a professor de llatí i guia espiritual, però va morir sobtadament. Joan, conscient de la missió que tenia entre els joves, va seguir amb els seus estudis.

Caminava 20 quilòmetres diaris i va aprendre molts oficis per guanyar-se el pa. La seva forta inquietud vocacional el va empènyer a fundar amb els seus amics la Societat de l'Alegria.

Després va entrar al seminari i anys més tard va ser ordenat sacerdot. La Societat Salesiana es va iniciar el 1854. Don Bosco va fundar també l'Institut de les Filles de María Auxiliadora.

Sant Joan Bosco va morir el 1888 a Torí. Durant tres dies, la ciutat piemontesa va desfilar davant la seva capella ardent, al funeral de la qual van assistir més de tres-cents mil fidels.

Joan és un nom d'origen hebreu que significa 'Home fidel a Déu'. A Espanya aquest dia uns 318.700 homes anomenats Joan podrien rebre les felicitacions d'amics i familiars amb motiu del seu sant.

San Francisco Javier Bianchi

San Francisco Javier Bianchi va ser un religiós nascut a Itàlia que va viure al segle XVIII. Va pertànyer a l'Orde de Clèrigs Regulars malgrat l'oposició del seu pare a que entrés a la vida religiosa. Gràcies a la seva vocació i carisma místic, va convertir molts a una vida segons l'Evangeli.

Santa Marcela de Roma

Santa Marcela de Roma va ser una dona vídua que va viure al segle V i que Sant Jeroni es va encarregar de recordar. Va abandonar les seves riqueses i es va ennoblir amb la pobresa i la humilitat. Va consagrar el seu temps a la lectura espiritual, a l'oració i a les visites a les esglésies dels màrtirs.

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 31 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: