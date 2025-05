Santoral d'avui, divendres 2 de maig de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un bisbe d'Alexandria i doctor de l'Església.

Qui va ser Sant Atanasi, el sant més important del divendres, 2 de maig?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Atanasi, que va néixer al voltant de l'any 296 a la ciutat d'Alexandria. Va rebre una sòlida formació en filosofia i teologia, especialment a l'escola catequètica d'Alexandria. Allà va estudiar les Escriptures, retòrica, filosofia i teologia.

Amb 14 anys va ser ordenat diaca, cosa que li va permetre acompanyar el bisbe Alexandre d'Alexandria al Concili de Nicea, l'any 325. Sant Atanasi es va convertir en un ferm defensor del símbol nicè creat en aquell concili per consensuar una definició dels dogmes de la fe cristiana.

Igualment es va declarar enemic dels arrians, corrent que defensava que Jesucrist va ser creat per Déu Pare i que per això està subordinat a ell. Fins a cinc vegades va ser detingut i desterrat pels arrians en les èpoques en què l'emperador es deixava influir per ells.

Anys després, Sant Atanasi va ser nomenat bisbe d'Alexandria, títol que precedia al de papa a l'Església en aquells temps.

És considerat sant per les Esglésies catòlica, copta, ortodoxa, luterana i anglicana. A més de doctor de l'Església catòlica, és pare de l'Església Oriental. Durant el seu mandat, va ordenar l'evangelització del sud d'Egipte i va estendre el cristianisme més enllà de les seves fronteres.

Atanasi és un nom masculí d'origen grec que significa 'immortal'. Aquest dia, uns 1.108 homes a Espanya podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Atanasi.

San Ciríac d'Atalia

San Ciríac d'Atalia va ser un diaca romà que va viure entre els segles III i IV. Reconegut per la seva devoció i sacrifici, és un dels vint-i-set sants, la majoria d'ells màrtirs, que porten aquest nom.

San José María Rubio Peralta

San José María Rubio Peralta va ser un religiós almerienc que va viure entre els segles XIX i XX. Va pertànyer a l'Orde de la Companyia de Jesús. Va destacar per la seva atenció cap als penitents en la confessió sacramental, per la predicació d'exercicis espirituals i per les seves visites als pobres als suburbis madrilenys.

Altres sants: el Santoral complet del divendres 2 de maig

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: