Santoral d’avui, divendres 1 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un sacerdot i bisbe espanyol fundador d'una congregació religiosa.

Qui va ser Sant Alfons María de Liguori, el sant més important de divendres, 1 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Alfons María de Liguori nascut a Nàpols l'any 1696. A l'edat de 12 anys va començar els seus estudis de Dret, obtenint als 16 el doctorat en Dret Civil i Canònic.

Va escriure nombroses obres que a dia d'avui segueixen sent considerades grans aportacions a la teologia. Sant Alfons va ser reconegut pels seus sermons edificants.

Predicava amb senzillesa i ensenyava als missioners que "un sermó sense lògica resulta dispers i mancat de gust. Un sermó pompos no arriba a la gent. Per part meva, puc dir-vos que mai he predicat un sermó que no pogués entendre la dona més senzilla".

Va portar una vida austera i dedicada a l'oració. Va ser el fundador de la Congregació del Santíssim Redemptor, també coneguda com els Redemptoristes. El seu propòsit era predicar missions populars i realitzar tasques pastorals en àrees rurals i urbanes desfavorides.

Sant Alfons va ser un escriptor i teòleg prolífic, destacant les seves obres sobre la moral, l'espiritualitat i la teologia moral. Un dels seus treballs, Les Glòries de María, és una obra Maríana que ha estat àmpliament apreciada en la tradició catòlica.

Alfons és un nom masculí d'origen germànic que significa "preparat per al combat". Aquest dia a Espanya uns 79.475 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Alfons María de Liguori.

Sant Pere Fabro

Sant Pere Fabro va ser un dels primers companys de Sant Ignasi de Loiola i el primer sacerdot de la Companyia de Jesús. Va néixer a l'Alta Savoia l'any 1506 i és recordat com un jesuïta exemplar, un mestre en els exercicis espirituals. Va ser precursor de l'ecumenisme per la seva tasca en els diàlegs entre catòlics i protestants a Alemanya.

Beat Benvingut de Miguel Arahal

El beat Benvingut de Miguel Arahal va ser un religiós Tercer Caputxí, sacerdot i educador espanyol nascut a Dos Hermanas, Sevilla, l'any 1887. Va impulsar la promoció vocacional, la capacitació científica dels religiosos i l'obertura de l'obra cap a Hispanoamèrica.

Altres sants: el santoral complet de divendres 1 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: