Santoral de hoy, viernes 1 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este viernes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un sacerdote y obispo español fundador de una congregación religiosa.

¿Quién fue San Alfonso María de Ligorio, el Santo más importante del viernes, 1 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a San Alfonso María de Ligorio nacido en Nápoles en el año 1696. A la edad de 12 años comenzó sus estudios de Derecho obteniendo a los 16 el doctorado en Derecho Civil y Canónico.

Escribió numerosas obras que a día de hoy sigue siendo consideradas grandes aportes a la teología. San Alfonso fue reconocido por sus edificantes sermones.

Predicaba con sencillez y enseñaba a los misioneros que "un sermón sin lógica resulta disperso y falto de gusto. Un sermón pomposo no llega a la gente. Por mi parte, puedo deciros que jamás he predicado un sermón que no pudiese entender la mujer más sencilla".

Llevó una vida fue austera y dedicada a la oración. Fue el fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, también conocida como los Redentoristas. Su propósito era predicar misiones populares y realizar labores pastorales en áreas rurales y urbanas desfavorecidas.

[WhatsAppGroup]70[/WhatsAppGroup]

San Alfonso fue un prolífico escritor y teólogo destacando sus obras sobre la moral, la espiritualidad y la teología moral. Uno de sus trabajos, Las Glorias de María, es una obra mariana que ha sido ampliamente apreciada en la tradición católica.

Alfonso es un nombre masculino de origen germánico que significa "listo para el combate". Este día en España unos 79.475 hombres podrían celebrar su santo este día gracias a San Alfonso María de Ligorio.

San Pedro Fabro

San Pedro Fabro fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola y el primer sacerdote de la Compañía de Jesús. Nació en la Alta Saboya en el año 1506 y es recordado como un jesuita ejemplar, un maestro en los ejercicios espirituales. Fue precursor del ecumenismo por su labor en los diálogos entre católicos y protestantes en Alemania.

Beato Bienvenido de Miguel Arahal

El beato Bienvenido de Miguel Arahal fue un religioso Terciario Capuchino sacerdote y educador español nacido en Dos Hermanas, Sevilla, en el año 1887. Impulsó la promoción vocacional, la capacitación científica de los religiosos y la apertura de la obra hacia Hispanoamérica.

Otros Santos: el Santoral completo del viernes 1 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: