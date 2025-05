Santoral d’avui, diumenge 1 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el fundador del Didascaleu romà, una escola de filosofia cristiana.

Qui va ser Sant Justí, el sant més important d'aquest diumenge 1 de juny?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Sant Justí. Va néixer a Flavia Neàpolis, a l'Imperi Romà, cap a l'any 100. Encara que la seva família era pagana de parla grega, ell es reconeixia com a samarità, raó per la qual va ser educat sota aquest context cultural.

En el seu Diàleg amb Trifó reconeix que va estudiar filosofia amb diferents mestres que el van decebre. D'aquesta manera Justí es va convertir al cristianisme dedicant la resta de la seva vida a difondre el que per a ell era la veritable filosofia.

Poc abans de morir, Sant Justí es va instal·lar a Roma, on va fundar el Didascaleu Romà, una escola de filosofia cristiana. Durant l'època en què governava Marc Aureli, el sant va ser martiritzat a la capital de l'Imperi per les seves disputes amb el cínic Crescenci.

El sant és un dels màrtirs que demostra que l'Església, des que va començar, celebrava el culte. En els Fets dels Apòstols es llegeix: "Perseveraven assíduament en la doctrina dels Apòstols i la comunió, en la fracció del pa i en les oracions".

El famós discurs eucarístic de Sant Justí és citat sempre com a referència de com els primers cristians vivien la fe.

Justí és un nom masculí d'origen llatí, el significat del qual és 'aquell que obra amb justícia'. Aquest dia, uns 1.562 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Justí.

Nostra Senyora de la Llum

Nostra Senyora de la Llum és una advocació Maríana que va sorgir a Palerm, Itàlia, a començaments del segle XVIII. El jesuïta Joan Antoni Genovesi va demanar a una dona coneguda per les seves visions místiques que li transmetés una imatge de la Verge per pintar-la. La representació sorgida d'aquesta petició del sacerdot va servir com a model per a aquesta iconografia.

Beat Joan Baptista Scalabrini

Beat Joan Baptista Scalabrini va ser un religiós italià que va viure al segle XIX. Desprenent-se de tot, va salvar de la fam milers de camperols i obrers. Va fundar un institut per a sordmudes, societats d'ajuda mútua, associacions obreres, caixes rurals, cooperatives i altres formes d'acció catòlica.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 1 de juny

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: