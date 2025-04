Preu de la llum avui, dilluns 21 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata

Nova setmana i amb ella nou preu mitjà de la llum. En gran part d'Espanya acaba la Setmana Santa i amb ella els dies festius, cosa que fa que els preus tornin a pujar sent ja més propis de dies laborables. I és que, si veiem el cost mitjà d'aquest dilluns que marca l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), notem una diferència amb el preu anterior.

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns dia 21 d'abril de 2025 és de 49,09 euros per megawatt hora (MW/h). Implica això una pujada d'aproximadament uns 40 euros de mitjana respecte al cost de la jornada anterior. Cal recordar que el preu mitjà del diumenge ha estat de 10,71 euros per megawatt hora (MW/h).

Preu de la llum avui, dilluns 21 d'abril de 2025, hora a hora

I no només es nota la diferència en el preu mitjà, també en els costos per hores. Aquest dilluns ja no veurem cap preu que s'acosti tant als 0 euros, tots estaran per sobre dels 6 euros per MW/h, com a mínim. Cal dir que, malgrat això, els costos tampoc seran molt elevats durant el dia.

La veritat és que aquest dilluns hi ha moltes hores amb preus baixos que encara es podran utilitzar per estalviar una mica en el consum de llum. Per exemple, l'hora més barata del dia serà entre les 14:00 i les 15:00, amb un cost de 6,56 €/MWh. De fet, cap de les hores del migdia passarà dels 15 euros.

12:00 - 13:00: 11,83 €/MWh

13:00 - 14:00: 8,12 €/MWh.

14:00 - 15:00: 6,56 €/MWh.

15:00 - 16:00: 9,27 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dilluns?

Seguint la tendència habitual, les hores a les quals la llum es pagarà més cara aquest dilluns seran les del final de la tarda i la nit. A partir de les 19:00 la llum començarà a pujar molt de preu i assolirà el seu màxim entre les 21:00 i les 22:00. Ho farà, a més, amb un dels seus costos més elevats, 160 €/MWh.