Santoral d'avui, dissabte 25 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 25 de gener, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el moment en què Sant Pau es converteix al cristianisme en el seu camí a Damasc

Qui va ser Sant Pau de Tars, el Sant més important del dissabte, 25 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra la conversió de Sant Pau de Tars, el canvi espiritual que el sant va experimentar. Cal recordar que és el 29 de juny quan es commemora realment el deixeble de Jesús.

Pau de Tars és cèlebre per les seves cartes. Les seves epístoles es llegeixen habitualment a les misses catòliques, encara que la seva figura també és exaltada en el cristianisme ortodox, anglicà i en algunes branques protestants.

Les autoritats hebrees van ordenar a Pau perseguir els cristians de Damasc. Mentre es dirigia a aquest destí, un resplendor del cel va provocar que caigués del cavall i quedés cec.

Al temps, ell i els que cavalcaven al seu costat van sentir una veu que deia: "Saül, Saül, per què em persegueixes?".

Després d'aquesta forta vivència, el sant es va trobar a Damasc amb Ananies, que li va imposar les mans en nom de Jesús. Aquest acte miraculós li va retornar el sentit de la vista. Immediatament, Pau es va batejar.

Tradicionalment aquest episodi protagonitzat per Sant Pau de Tars es considera com el que millor representa el tema espiritual de la conversió.

Pau és un nom masculí d'arrel llatina que significa 'petit'. Aquest dia a Espanya uns 223.789 homes a Espanya podrien celebrar la conversió de Sant Pau.

San Bretanió

San Bretanió va ser un bisbe d'origen romanès que va viure al segle IV. A Escítia es va oposar enèrgicament a l'emperador arrià Valent i es va distingir per la seva santedat i el seu zel en defensa de la fe catòlica.

Beata Emilia Fernández Rodríguez De Cortés

La beata Emilia Fernández Rodríguez De Cortés va ser una jove gitana procedent de les coves de Tíjola, Almeria. Per alliberar el seu marit de participar al front, va untar els seus ulls amb sulfat i van declarar la seva inutilitat. No va trigar a ser detinguda i va morir pocs dies després de donar a llum per falta d'assistència sanitària a la presó.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 25 de gener de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: