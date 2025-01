Santoral d'avui, dilluns 6 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 6 de gener, el Santoral de l'Església Catòlica commemora un dels esdeveniments religiosos més antics de la història.

Què és l'Epifania del Senyor, la celebració més important del dilluns, 6 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra avui en especial l'Epifania del Senyor que etimològicament significa “manifestació”. Referida al Senyor correspon als moments en què Jesús es manifesta o es revela al món. Les celebracions associades a aquest esdeveniment canvien segons el país.

L'Evangeli presenta a aquests tres personatges, coneguts com a Reis Mags, que deixen enrere la seva terra d'origen per trobar el nen que va venir al món per retornar l'esperança.

Els seus noms eren Melchor, Gaspar i Baltasar, tal com confirma un famós mosaic trobat a Ravenna, Itàlia, i que data del segle VI d. C. Aquests noms apareixen allà gravats amb claredat.

Els Mags van trobar el Messies ajagut en un humil pessebre al costat de María, la seva mare, i Sant Josep, el seu pare. Li van portar regals: or per la seva reialesa, encens per la seva divinitat i mirra per la seva humanitat. És tradició que a la matinada del 5 de gener milions de nens i nenes de tot el món rebin els regals que els Reis Mags han deixat per a ells.

Epifania és un nom femení d'origen grec que significa 'aparició'. Aquest dia unes 1.029 dones a Espanya celebren el seu sant gràcies a Epifania del Senyor.

San Andrés Corsini

San Andrés Corsini va ser un religiós italià que va viure al segle XIV. Va pertànyer a l'Orde dels Carmelites i es va distingir per la seva austeritat i per l'assídua meditació de la Sagrada Escriptura. Va regir amb saviesa l'Església que se li va encomanar, va repoblar convents devastats per la pesta, va prestar auxili als pobres i va reconciliar els enemistats.

Santa Rafaela María del Sagrado Corazón

Santa Rafaela María del Sagrado Corazón va ser una religiosa italiana que va viure entre els segles XIX i XX. A l'edat de 15 anys havia fet vot de castedat perpètua, i va intensificar la seva pietat i obres de caritat. Va fundar la Congregació d'Esclaves del Sagrat Cor de Jesús.

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 6 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 6 de gener, a més, recorda aquests sants i beats: