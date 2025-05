Santoral d'avui, dimarts 27 de maig de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial un home considerat per molts com a apòstol d'Anglaterra per haver aconseguit que aquest país es convertís al catolicisme.

Qui va ser Sant Agustí de Canterbury, el Sant més important del dimarts, 27 de maig?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Agustí de Canterbury que va néixer sobre l'any 534 a Roma. Va ser elegit pel papa Gregori I, juntament amb altres quaranta religiosos, per evangelitzar Anglaterra l'any 597.

Fins aleshores el cristianisme amb prou feines tenia rellevància a les illes britàniques. Fins al punt que aquesta religió corria el risc de desaparèixer, ja que les invasions dels anglos i les lluites internes havien submergit la regió en el paganisme.

Sant Agustí de Canterbury anava acompanyat per uns monjos que temien la violència amb què podrien respondre a la seva arribada. No obstant això, el sant estava empenyat en la tasca que li van encarregar i va seguir endavant amb la seva missió evangelitzadora.

Quan van arribar a les costes de Kent va enviar diversos intèrprets a la cort per anunciar l'arribada de la seva salvació. El rei Ethelbert de Kent, que era pagà, es va mostrar disposat a escoltar-los.

El discurs de Sant Agustí de Canterbury va convèncer el monarca qui va demanar que el bategés. Aquest a més va animar els seus súbdits a fer el mateix si així ho desitjaven.

El rei, a més, va autoritzar la construcció de noves esglésies i va manar reparar les que estaven en desús. D'aquesta manera els monjos es van establir de manera oficial a l'Abadia de Canterbury.

El papa va concedir a Sant Agustí la jurisdicció suprema sobre tots els assumptes relacionats amb la fe a Anglaterra.

Agustí és un nom masculí d'origen llatí el significat del qual és 'el venerat'. Aquest dia uns 57.923 homes celebren el seu sant a Espanya gràcies a Sant Agustí de Canterbury.

Sant Juli de Dorostoro

Sant Juli de Dorostoro va ser un soldat nascut a Bulgària al segle III. Va resultar capturat i lliurat al governador Màxim sent veterà en època de persecució dels oficials. Va menysprear els ídols i va confessar fins a l'últim moment el nom de Crist, per la qual cosa finalment va ser condemnat a mort.

Sant Gonzaga Gonza

Sant Gonzaga Gonza era un dels servents del rei d'Uganda durant el segle XIX. El monarca li va demanar que renunciés a la seva fe, cosa a la qual el sant es va negar. Juntament amb altres màrtirs va ser executat pels botxins en el seu cas amb llances.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 27 de maig:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: