Santoral d’avui, dijous 17 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

El Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró dels captaires, rodamons, malalts i aquells que cerquen allunyar les influències negatives.

Qui va ser Sant Aleix de Roma, el sant més important d'aquest dijous 17 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Aleix de Roma, que va néixer a Roma al segle IV en una família de patricis. Els seus pares li van ensenyar que les ajudes que es reparteixen als pobres es converteixen en tresors i permeten esborrar pecats. Per això el sant va repartir des de ben jove entre els necessitats els diners que aconseguia, cosa que li va fer guanyar moltes benediccions de Déu.

Es va casar amb una dona que la mateixa nit de noces el va convèncer perquè renunciés als seus béns i dediqués la seva vida completament a Déu.

Va decidir llavors embarcar-se cap a Turquia, on va romandre gairebé dues dècades demanant almoina. Més endavant va tornar a casa seva i va ser acollit per la seva família, tot i que sense que aquests coneguessin la seva identitat.

Durant un temps es va dedicar a impartir catequesi als infants i va viure durant més de vint anys sota una escala. Coneixedor que la seva mort era propera, va escriure la seva història en paper.

Va explicar les raons per les quals va prendre certes decisions que van marcar la seva vida. Abans de morir, el seu pare va poder estendre la mà i llegir la carta, en la qual va confirmar que aquell home era en realitat el seu fill.

Aleix és un nom masculí que prové del grec i significa 'el que rebutja l'home'. A Espanya, uns 3.289 homes reben aquest nom i podrien celebrar aquest dia el seu sant en honor a Sant Aleix de Roma.

Santa Eduviges de Polònia

Santa Eduviges de Polònia va ser una reina nascuda a Hongria al segle XIV que va heretar el regne de Polònia. Es va casar amb el gran duc lituà Jagueló i, juntament amb ell, va compartir la seva fe catòlica a Lituània.

Beat Pau Gojdič

El beat Pau Gojdič va ser un bisbe grecocatòlic eslovac, nascut a finals del segle XIX. Gran erudit, va aprendre moltes llengües i és recordat per la seva humilitat i devoció, especialment a la Mare de Déu i Santa Teresa de Lisieux. Va destacar per la seva santedat i per la seva oposició al règim comunista, que el va portar a la presó i al martiri.

Altres sants: el santoral complet del dijous 17 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: