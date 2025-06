Preu de la llum avui, dijous 5 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 5 de juny de 2025, és de 59,52 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una petita pujada de 0,96 euros. Recordem que, en la jornada del 4 de juny, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 58,56 euros per MWh.

Les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) no deixen lloc a dubtes sobre la situació d'aquest dijous. A diferència d'altres jornades, no parlem d'un dia especialment barat pel que fa als preus de la llum. Per exemple, en la franja més cara de tot el dia, el MWh tindrà un preu superior als 142 euros.

Preu de la llum avui, dijous 5 de juny de 2025, hora a hora

De totes maneres, una cosa molt cridanera d'aquest dijous és que, en la franja més econòmica, les tarifes baixaran amb molta força. Tant, que tornarem a parlar de preus negatius en alguns trams. El millor de tot és que aquestes tarifes tan baixes s'enregistraran a la tarda, una cosa molt aprofitable per als consumidors espanyols.

Així, de 10:00 a 12:00 el preu del MWh serà de 0 euros. Entre les 12:00 i les 17:00, durant 5 hores seguides, tindrem la tarifa més econòmica del dia: -0,01 euros per MWh. Finalment, de 17:00 a 18:00 el preu del MWh tornarà a situar-se en els 0 euros.

10:00 - 12:00: 0 €/MWh.

12:00 - 17:00: -0,01 €/MWh.

17:00 - 18:00: 0 €/MWh.

18:00 - 19:00: 3,17 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Pel que fa als preus més alts, la llum serà força cara durant la nit i en les últimes hores del dia. De 06:00 a 07:00 el preu del MWh serà de 101,27 euros, tot i que de 07:00 a 08:00 la tarifa pujarà a 111,24 euros. Finalment, de 08:00 a 09:00 el preu començarà a baixar, quedant fixat en els 82,13 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 111,24 €/MWh.

21:00 - 22:00: 140,34 €/MWh.

22:00 - 23:00: 142,03 €/MWh.

23:00 - 00:00: 118,24 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 el MWh passarà a costar 140,34 euros. De 22:00 a 23:00 trobem el preu més alt de tot el dijous: 142,03 euros per MWh. Això sí, de 23:00 a 00:00 ja començarà a baixar fins als 118,24 euros per MWh.