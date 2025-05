Preu de la llum avui, divendres 16 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 16 de maig de 2025, és de 4,68 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una nova baixada, de 6,94 euros. Recordem que, en la jornada del 15 de maig, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 11,62 euros per MW/h.

Un canvi que es veu reflectit clarament en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia, el preu del MW/h superarà per poc els 41 euros. Però és que, en la franja més barata, el cost del MW/h s'enfonsarà una vegada més a preus negatius.

Preu de la llum avui, divendres 16 de maig de 2025, hora a hora

El cert és que portem ja diversos dies en què es registren preus negatius en els trams més barats. Però és que, aquest divendres, la baixada del preu de la llum serà sensiblement més accentuada que en les jornades anteriors. Com sempre, la tarda tornarà a ser el moment més barat i més aprofitable per als consumidors.

Així, de 12:00 a 14:00 el preu del MW/h serà de -8,01 euros, encara que seguirà baixant. Entre les 14:00 i les 15:00 el preu del MW/h passarà a ser de -9 euros. Això sí, el preu més barat del dia el trobem de 15:00 a 17:00, quan el MW/h costarà -10 euros.

11:00 - 12:00: -5,8 €/MWh.

12:00 - 14:00: -8,01 €/MWh

14:00 - 15:00: -9 €/MWh.

15:00 - 17:00: -10 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

En la primera meitat del dia, les primeres hores tornaran a ser les més cares pel que fa al preu de la llum. De 02:00 a 03:00 i de 06:00 a 07:00 el preu del MW/h serà de 6 euros. En canvi, de 07:00 a 08:00 el preu del MW/h pujarà una mica, fins als 10 euros.

20:00 - 21:00: 18,04 €/MWh.

21:00 - 22:00: 35,09 €/MWh

22:00 - 23:00: 41,21 €/MWh.

23:00 - 00:00: 35,01 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el cost del MW/h serà de 18,04 euros. De 21:00 a 22:00 la tarifa de llum pujarà fins als 35,09 euros per MW/h. Pel que fa al preu més alt, aquest el trobarem de 22:00 a 23:00, quan el MW/h costarà 41,21 euros.