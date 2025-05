Preu de la llum avui, dijous 15 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu de la llum per a aquest dijous, 15 de maig de 2025, és d'11,62 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una forta baixada de 18,93 euros. Recordem que, en la jornada del 14 de maig, la tarifa mitjana de llum se situava en els 30,55 euros per MW/h.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'observa clarament aquesta baixada. En la seva franja més cara, la llum superarà per molt poc els 35 euros per MW/h. Però és que, en la franja més barata del dia, tornem a registrar valors negatius, com ja fa molts dies que passa.

Preu de la llum avui, dijous 15 de maig de 2025, hora a hora

A diferència del que passava aquest dimecres, el dijous tornarem a tenir preus força acceptables de matinada. Això sí, serà a la tarda quan baixaran amb més força els preus de la llum, assolint-se els mínims del dia. Definitivament, els consumidors podran gaudir de preus molt assequibles, cosa que sempre s'agraeix.

Així, de 12:00 a 14:00 el preu del MW/h serà de -3 euros, encara que baixarà força més. De 14:00 a 15:00 el preu quedarà fixat en els -4 euros. Això sí, la tarifa més barata la tindrem de 15:00 a 17:00, quan el MW/h passarà a tenir un cost de -5 euros.

12:00 - 14:00: -3 €/MWh.

14:00 - 15:00: -4 €/MWh

15:00 - 17:00: -5 €/MWh.

17:00 - 18:00: -3,99 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Pel que fa a les hores més cares, durant la primera meitat del dia la llum assolirà preus molt elevats. De 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 35,01 euros, sent la tarifa més cara del dia. De 08:00 a 09:00, en canvi, el preu del MW/h baixarà una mica, fins als 34,11 euros.

00:00 - 01:00: 32,95 €/MWh.

07:00 - 08:00: 35,01 €/MWh

08:00 - 09:00: 34,11 €/MWh.

21:00 - 22:00: 35,01 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 tornarem a arribar al preu més alt del dia: 35,01 euros per MW/h. De 22:00 a 23:00 el cost baixarà fins als 30,64 euros per MW/h. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MW/h quedarà fixat en els 19,98 euros.