Preu de la llum avui, diumenge 11 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

Aquest diumenge la llum es pagarà, de mitjana, a un preu molt baix a Espanya. El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 11 de maig de 2025, és de 2,21 euros per megawatt hora (MWh). Un preu més baix que el de la jornada immediatament anterior.

Cal tenir en compte que el preu mitjà d'aquest dissabte ha estat de 9,08 euros per MWh. És a dir, que hem tingut una baixada d'uns 7 euros per MWh. Segons l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), el més destacable d'aquest diumenge és que els costos per hora de la llum seran molt baixos en tot moment.

Preu de la llum avui, diumenge 11 de maig de 2025, hora a hora

Una de les coses que sens dubte més destaca d'aquest diumenge és que hi haurà preus negatius. És a dir, preus per hora de la llum que baixaran dels 0 euros. No vol dir que ens tornin diners per la llum que gastem, però sí que aquesta serà pràcticament gratis en aquestes hores.

És una cosa que passarà entre les 9:00 del matí i les 19:00 de la tarda. En tota aquesta franja de dia la llum no tindrà un cost més elevat de 0 euros per MWh. El preu més baix arribarà a ser de -15 euros per MWh.

10:00 - 12:00: -12 €/MWh.

13:00 - 15:00: -12 €/MWh

15:00 - 16:00: -14 €/MWh.

16:00 - 17:00: -15 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el diumenge?

La nit serà el moment més car del dia, com sol passar diàriament. No obstant això, en aquesta jornada no cal esperar preus per res elevats. El cost màxim de la llum en tot el dia se situarà en els 35,01 euros per MWh. Serà així entre les 21:00 i les 23:00.

00:00 - 01:00: 8,74 €/MWh.

02:00 - 03:00: 6,89 €/MWh.

21:00 - 23:00: 35,01 €/MWh.

23:00 - 00:00: 30,28 €/MWh.

Com veiem, preus que són totalment assumibles. Per tant, una jornada bastant aprofitable per fer aquelles tasques de casa que més llum gasten sense haver d'acumular un cost en euros molt elevat.