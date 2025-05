Preu de la llum avui, dissabte 10 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 10 de maig de 2025, és de 9,08 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de divendres, parlem d'una baixada notable de 9,16 euros. I tot perquè, en la jornada del 9 de maig, el preu mitjà de la llum se situava en els 18,24 euros per MW/h.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), aquest dissabte serà un dia molt barat pel que fa al cost de l'electricitat. En la seva franja més cara, el MW/h no superarà els 37 euros, però això no és tot. En la franja més barata s'assoliran preus sensiblement negatius, indicador d'un cost molt baix de l'electricitat.

Preu de la llum avui, dissabte 10 de maig de 2025, hora a hora

Com sol passar gairebé cada dia, la matinada i, especialment, la tarda, tornaran a ser els moments més barats del dia. De fet, serà en la segona meitat del dia quan s'assoliran les tarifes més barates. Una gran notícia per als consumidors, que no hauran de preocupar-se massa per la seva tarifa de llum.

Així, de 13:00 a 14:00 el MW/h costarà -6,01 euros, encara que de 14:00 a 15:00 passarà a costar -7,5 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 el preu del MW/h serà el més barat del dia: -10 euros. Finalment, de 16:00 a 17:00 la tarifa se situarà en els -5,8 euros per MW/h.

13:00 - 14:00: -6,01 €/MWh.

14:00 - 15:00: -7,5 €/MWh.

15:00 - 16:00: -10 €/MWh.

16:00 - 17:00: -5,8 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Pel que fa a les tarifes cares, el matí i, especialment, la nit, seran els moments més costosos del dia. Entre les 06:00 i les 07:00 el preu del MW/h serà de 16,1 euros. De 07:00 a 08:00 el preu passarà a ser de 15,81 euros.

00:00 - 01:00: 29,22 €/MWh.

21:00 - 22:00: 36,88 €/MWh.

22:00 - 23:00: 31,46 €/MWh.

23:00 - 00:00: 25,37 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MW/h serà de 21,02 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem l'hora més cara de tot el dissabte, amb un preu de 36,88 euros per MW/h. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MW/h serà de 31,46 euros.