Preu de la llum avui, dissabte 14 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 14 de juny de 2025, és de 56,69 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una baixada de 13,04 euros. Recordem que, en la jornada del 13 de juny, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 69,73 euros per MWh.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), els preus més cars es concentraran de matinada i a la nit. En la franja més cara del dia, de fet, el preu del MWh superarà els 110 euros. Això sí, en els trams més barats de dissabte tornarem a parlar de preus negatius, és a dir, preus molt econòmics per als consumidors.

Preu de la llum avui, dissabte 14 de juny de 2025, hora a hora

Una cosa que sol passar amb relativa freqüència els dissabtes és que els preus es mantenen baixos durant bona part del dia. Sens dubte, una gran notícia per als consumidors, ja que les hores seran força aprofitables. El preu mínim del dia s'assolirà durant la segona meitat de la jornada, una cosa molt positiva per a molts.

Així, de 13:00 a 14:00 el MWh tindrà un preu de -0,62 euros per MWh. Entre les 14:00 i les 15:00 el preu baixarà encara més, fins a -1 euro per MWh. Tanmateix, el preu més barat de tot dissabte el tindrem de 15:00 a 16:00, quan el MWh passarà a costar -1,5 euros.

12:00 - 13:00: -0,58 €/MWh.

13:00 - 14:00: -0,62 €/MWh.

14:00 - 15:00: -1 €/MWh.

15:00 - 16:00: -1,5 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dissabte?

La matinada de dissabte tornarà a tenir preus de la llum molt alts. De fet, de 00:00 a 01:00 el MWh assolirà el seu preu més car: 110,02 euros. Al matí, de 06:00 a 07:00 el MWh costarà 109,73 euros, i de 07:00 a 08:00 el preu serà de 104,9 euros.

00:00 - 01:00: 110,02 €/MWh.

01:00 - 02:00: 109,7 €/MWh.

02:00 - 03:00: 109,8 €/MWh.

06:00 - 07:00: 109,73 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el MWh tindrà un preu de 101,96 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 el MWh passarà a tenir un cost total de 105,88 euros. Finalment, entre les 23:00 i les 00:00 el preu del MWh passarà a ser de 100,98 euros.