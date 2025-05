Preu de la llum avui, dimecres 7 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 7 de maig de 2025, és de 19,01 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una pujada de 8,77 euros. Recordem que, en la jornada del 6 de maig, la tarifa mitjana de llum se situava en els 10,24 euros per MWh.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), aquest dimecres caldrà tenir en compte diversos detalls. En la franja més cara del dia, el preu del MWh arribarà als 80 euros, una cosa que no passava dimarts. Això sí, tornarem a tenir alguns preus negatius, encara que ja no seran tan econòmics.

Preu de la llum avui, dimecres 7 de maig de 2025, hora a hora

Aquest dimecres tindrem fins a dues franges en què els preus baixaran força. La primera franja econòmica la tindrem de matinada, encara que no serà molt aprofitable. La segona, molt més útil, la tindrem a la tarda, quan els preus seran força més assequibles.

Així, de 12:00 a 13:00 el MWh costarà -0,12 euros, encara que de 13:00 a 15:00 el preu serà de -0,13 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 tindrem el preu més baix del dia: -0,62 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el MWh costarà -0,4 euros.

12:00 - 13:00: -0,12 €/MWh.

13:00 - 15:00: -0,13 €/MWh.

15:00 - 16:00: -0,62 €/MWh.

16:00 - 17:00: -0,4 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimecres?

En la primera meitat del dia, hauràs de vigilar el teu consum en les primeres hores, perquè els preus seran alts. De 07:00 a 08:00 el MWh costarà 49,1 euros. En la següent franja, de 08:00 a 09:00 el preu serà de 43,23 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 49,1 €/MWh.

20:00 - 21:00: 50,4 €/MWh.

21:00 - 22:00: 80 €/MWh.

22:00 - 23:00: 57,1 €/MWh.

A la tarda, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 50,4 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem el preu més alt de tot el dia: 80 euros per MWh. Per últim, de 22:00 a 23:00 el preu serà de 57,1 euros per MWh.