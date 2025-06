Preu de la llum avui, dimecres 4 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 4 de juny de 2025, és de 58,56 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimarts, parlem d'una nova pujada, de 6,87 euros. Recordem que, en la jornada del 3 de juny, el preu mitjà de la llum se situava en els 51,69 euros per MWh.

De tota manera, hi ha alguns detalls força cridaners, si revisem les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MWh superarà els 127 euros. Això sí, una vegada més tornarem a tenir preus de 0 euros per MWh en els trams més econòmics d'aquest dimecres.

Preu de la llum avui, dimecres 4 de juny de 2025, hora a hora

Una cosa molt cridanera d'aquest dimecres és que, durant la matinada, els preus del MWh es mantindran força alts. De fet, l'únic moment del dia en què trobarem tarifes una mica més assequibles serà la tarda. No deixa de ser una bona notícia, ja que es tracta d'un moment molt aprofitable per als consumidors.

Així, de 13:00 a 14:00 el MWh costarà 3,52 euros, encara que de 14:00 a 15:00 el preu serà d'1,72 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 0,09 euros. Això sí, el preu més barat del dia el tindrem de 16:00 a 17:00, quan el MWh costarà 0 euros.

13:00 - 14:00: 3,52 €/MWh.

14:00 - 15:00: 1,72 €/MWh.

15:00 - 16:00: 0,09 €/MWh.

16:00 - 17:00: 0 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimecres?

Sobre les tarifes més cares del dia, durant la matinada els preus del MWh oscil·laran entre els 74 i els 89 euros. De 06:00 a 07:00 el MWh costarà 98,22 euros, encara que de 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 105 euros. Finalment, de 08:00 a 09:00 el MWh passarà a tenir un preu de 78,1 euros.

07:00 - 08:00: 105 €/MWh.

20:00 - 21:00: 108,38 €/MWh.

21:00 - 22:00: 127,01 €/MWh.

22:00 - 23:00: 123,46 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 108,38 euros. De 21:00 a 22:00 tindrem un preu de 127,01 euros per MWh, sent la tarifa més cara del dia. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh baixarà fins als 123,46 euros.