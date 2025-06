Preu de la llum avui, dimecres 18 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 18 de juny de 2025, és de 106,32 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana registrada ahir, parlem d'una pujada de 12,18 euros. Recordem que ahir, dimarts 17 de juny, el preu mitjà va ser de 94,14 euros per MWh.

Tot i que el preu ha pujat, encara existeixen franges horàries on els consumidors poden aprofitar tarifes més baixes, especialment durant el migdia. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), entre les 12:00 i les 17:00 hores es troben els preus més assequibles del dia. Concentrar el consum elèctric en aquestes hores pot ajudar a reduir la factura a final de mes.

Preu de la llum avui, dimecres 18 de juny de 2025, hora a hora

Durant la matinada, els preus continuaran sent alts, per la qual cosa no és el moment més convenient per consumir electricitat en grans quantitats. La millor opció és centrar el consum al migdia i les primeres hores de la tarda.

El preu més baix de la jornada és de 40,01 euros per MWh, i es registra entre les 15:00 i les 16:00 hores. Tot i això, també és una bona opció concentrar el consum entre les 14:00 i les 15:00 hores, ja que el preu és força semblant, amb 41,11 euros per MWh.

Tanmateix, també es pot aprofitar de 12:00 a 13:00 hores, perquè la tarifa és de 46,01 euros per MWh. I entre les 13:00 i les 14:00 hores el preu és de 41,55 euros per MWh. Per aprofitar al màxim l'estalvi, és recomanable realitzar tasques que consumeixin més energia durant aquests intervals.

12:00 - 13:00: 46,01 €/MWh.

13:00 - 14:00: 41,55 €/MWh.

14:00 - 15:00: 41,11 €/MWh.

15:00 - 16:00: 40,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dimecres?

Com acostuma a passar, els preus s'enlairaran durant les últimes hores del dia. A partir de les 20:00 hores, els preus començaran a pujar, assolint el seu punt màxim entre les 21:00 i les 22:00 hores, quan el cost serà de 194,56 euros per MWh.

20:00 - 21:00: 139,03 €/MWh.

21:00 - 22:00: 194,56 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 166,75 €/MWh.

23:00 - 00:00: 135,01 €/MWh.

També és aconsellable evitar un consum excessiu entre les 22:00 i les 23:00 hores, ja que l'electricitat costarà 166,75 euros per MWh. Aquests preus són considerablement més alts que la resta del dia, per la qual cosa es recomana aprofitar les hores més barates per reduir la despesa. Evitar el consum intensiu en aquestes franges serà clau per obtenir un estalvi substancial en la teva pròxima factura de la llum.