Preu de la llum avui, dimarts 17 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 17 de juny de 2025, és de 94,14 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa mitjana registrada ahir, parlem d'una pujada de 41,78 euros. Recordem que ahir, dilluns 16 de juny, el preu mitjà va ser de 52,36 euros per MW/h.

Malgrat aquest augment, els consumidors encara podran aprofitar franges horàries amb preus considerablement baixos, especialment durant el migdia. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), entre les 11:00 i les 17:00 hores es concentren les hores més barates de tot el dia. Així que concentrar la despesa energètica en aquesta franja horària pot ajudar a reduir l'import de la pròxima factura.

Preu de la llum avui, dimarts 17 de juny de 2025, hora a hora

Durant la matinada, els preus seran força elevats, cosa que no la converteix en el moment ideal per fer un ús intensiu d'electricitat. La millor opció és concentrar el consum entre el migdia i les primeres hores de la tarda.

De fet, el preu més barat de tota la jornada és de 12 euros per MWh, i tindrà lloc de 15:00 a 16:00 hores. Tanmateix, també es pot aprofitar i concentrar el consum de l'electricitat entre les 14:00 i les 15:00 hores, ja que el preu és de 18,16 euros per MWh.

La llum té un preu semblant de 13:00 a 14:00 hores, ja que costa 22,57 euros per MWh. Encara que també es pot aprofitar de 12:00 a 13:00 hores, perquè l'electricitat tindrà un cost de 24,17 euros per MWh. És recomanable fer tasques de consum alt en aquestes franges per aprofitar els preus més baixos del dia.

13:00 - 14:00: 22,57 €/MWh.

14:00 - 15:00: 18,16 €/MWh.

15:00 - 16:00: 12 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dimarts?

Com és habitual, els preus assoliran els seus nivells més alts durant les últimes hores del dia. A partir de les 19:00 hores, els preus començaran a disparar-se, assolint el màxim entre les 21:00 i les 22:00 hores, quan el preu serà de 154,76 euros per MWh. Un valor que supera amb escreix la mitjana diària.

21:00 - 22:00: 154,76 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 152,03 €/MWh.

00:00 - 01:00: 128,64 €/MWh.

Tot i que també és recomanable evitar fer un consum excessiu de 22:00 a 23:00 hores, ja que la llum tindrà un preu de 152,03 euros per MWh. Sense dubte, aquests preus són força elevats en comparació amb la resta del dia, per la qual cosa es recomana evitar aquestes franges sempre que sigui possible. Concentrar el consum durant les hores més barates serà clau per aconseguir un estalvi significatiu en la factura de la llum aquest dimarts.