Preu de la llum avui, dimecres 14 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 14 de maig de 2025, és de 30,55 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una baixada de 10,87 euros. Recordem que, en la jornada del 13 de maig, la tarifa mitjana de llum se situava en els 41,42 euros per MW/h.

Si ens fixem en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), observem molts detalls curiosos. Un d'ells és que, en la franja més cara del dia, el preu del MW/h superarà els 91 euros. Això sí, un dia més el preu de l'electricitat es tornarà negatiu en algunes franges, sent realment econòmic.

Preu de la llum avui, dimecres 14 de maig de 2025, hora a hora

A diferència del que sol passar, aquest dimecres la matinada no serà especialment barata, sinó més aviat tot el contrari. Quan els preus comencin a baixar amb força serà a la tarda. A la segona meitat del dia trobem preus molt assequibles, que els consumidors podran aprofitar.

Així, de 12:00 a 13:00 el MW/h costarà -1,13 euros, encara que baixarà molt més en la següent franja. De 13:00 a 14:00 trobem el preu més barat de tot el dimecres: -4 euros per MW/h. Per últim, de 14:00 a 15:00 el preu del MW/h quedarà fixat en els -3 euros.

12:00 - 13:00: -1,13 €/MWh.

13:00 - 14:00: -4 €/MWh

14:00 - 15:00: -3 €/MWh.

15:00 - 16:00: -1,54 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimecres?

Sobre les tarifes més cares del dia, la veritat és que la primera meitat del dimecres no resultarà gens barata. Entre les 07:00 i les 08:00 tindrem el preu més alt del dia: 91,53 euros per MW/h. De 08:00 a 09:00 el preu baixarà una mica, fins als 57,64 euros per MW/h.

00:00 - 01:00: 64,93 €/MWh.

07:00 - 08:00: 91,53 €/MWh

21:00 - 22:00: 64,03 €/MWh.

22:00 - 23:00: 61,51 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el MW/h tindrà un cost de 46,5 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 el preu pujarà una mica i se situarà en els 64,03 euros per MW/h. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MW/h se situarà en els 61,51 euros.