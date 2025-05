Preu de la llum avui, dimarts 13 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 13 de maig de 2025, és de 41,42 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'un notable augment de 19,73 euros. Recordem que, en la jornada del 12 de maig, la tarifa mitjana de llum se situava en els 21,69 euros per MWh.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), aquest dimarts hi ha alguns detalls cridaners. En la franja més cara del dia el preu del MWh se situarà per sobre dels 128 euros. Això sí, una vegada més es tornaran a registrar preus negatius en els trams més barats de la jornada de dimarts.

Preu de la llum avui, dimarts 13 de maig de 2025, hora a hora

Cal destacar també que, al llarg de tot el dia, hi haurà fins a dues franges en què els preus baixaran amb ganes. La primera la trobem de matinada, per la qual cosa no la podran aprofitar molts. Això sí, els consumidors podran gaudir de preus una mica més econòmics també a la tarda, la qual cosa sens dubte és una gran notícia.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh serà de -0,5 euros. En la següent franja, de 13:00 a 14:00, trobem el preu més barat de dimarts: -2,51 euros per MWh. Finalment, de 14:00 a 15:00 el MWh costarà -2,08 euros i de 15:00 a 16:00 el MWh costarà -0,01 euros.

12:00 - 13:00: -0,5 €/MWh.

13:00 - 14:00: -2,51 €/MWh

14:00 - 15:00: -2,08 €/MWh.

15:00 - 16:00: -0,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimarts?

Quant als preus cars, en la primera meitat del dia el cert és que els preus seran força alts en les primeres hores. De 07:00 a 08:00 el MWh tindrà un cost de 108,09 euros, encara que en la següent franja baixarà una mica. De 08:00 a 09:00 el preu del MWh se situarà en els 68,25 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 108,09 €/MWh.

20:00 - 21:00: 92,67 €/MWh

21:00 - 22:00: 128,07 €/MWh.

22:00 - 23:00: 112,3 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un preu de 92,67 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem el preu més car de tota la jornada: 128,07 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh se situarà en els 112,3 euros.